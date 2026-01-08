وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر امروز پنجشنبه با استقبال سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان و حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از طریق فرودگاه شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا و آیت‌الله سید علی شفیعی، دیدار با استاندار خوزستان، حضور در مرقد دانیال نبی (ع) و نشست با شورای اداری و نماینده شوش در فرمانداری این شهرستان از برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

همچنین رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی عربی در یادمان دعبل خزاعی، دیدار با خانواده شهید سرلشکر رشید و ادای احترام به مقام این شهید در دزفول، حضور نشست شورای اداری در فرمانداری دزفول، بازدید از فعالیت‌های مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول و حضور در ویژه برنامه بزرگداشت صادق آهنگران از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.