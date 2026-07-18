به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر شنبه با همراهی سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در سفر به شهرستان گتوند با حضور بر مزار قیصر امینپور، شاعر پرآوازه خوزستانی، به مقام شامخ این چهره ماندگار ادبیات ایران ادای احترام کردند.
سخنگوی دولت در این مراسم با بیان اینکه دولت چهاردهم به حوزه فرهنگ و مفاخر فرهنگی توجه ویژه دارد، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره بزرگان فرهنگ و ادب وظیفه همه ماست و این مفاخر هویت فرهنگی این مرز و بوم را شکل دادهاند.
مهاجرانی و موالیزاده همچنین در ادامه این برنامه با حضور در گلزار شهدای گتوند، به مقام شامخ شهدای والامقام این شهرستان ادای احترام کردند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
سفر سخنگوی دولت به استان خوزستان در راستای پیگیری وضعیت بیمارستانهای آسیبدیده از حملات اخیر و همچنین دیدار با خانوادههای معظم شهدا صورت گرفته است.
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