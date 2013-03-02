تلاش رسانه های غربی برای مصادره قیصر امین پور/ وی هیچگاه از نظام جدا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در آئین گرامیداشت قیصر امین پور در شهرستان گتوند به عنوان زادگاه این شاعر عنوان کرد: قیصر، شاعری انقلابی و متعهد به مقوله های دینی بود و این موضوع را به خوبی می توان در اشعار ناب وی دید.

وی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، قیصر از رویشهای انقلاب اسلامی به شمار می رود که توانست معنای ویژه ای به شعر انقلاب ببخشد و همواره در اشعارش می توان ردپای انقلاب و دین اسلامی را دید.

حسینی تصریح کرد: قیصر در کنار اینکه در شعر استعداد فوق العاده ای داشت، علم این کار را هم پس از سالها رنج و زحمت به دست آورده بود به گونه ای که شعرش تابع قوانین شاعری بود. ضمن یکی دیگر از خصلتهای ناب قیصر این بود که وی همواره در کنار مردم بود زیرا از بطن همین مردم به اوج افتخار در شاعری رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: متاسفانه در مدت اخیر، برخی رسانه های مغرض غربی سعی داشتند که قیصر امین پور را به نفع خود مصادره کنند و از وی به عنوان فردی جدا شده از نظام یاد کنند در حالیکه به گواه اشعاری که از قیصر موجود است وی هیچگاه از نظام جدا نشد.

حسینی با یادآوری این شعر قیصر که «مبادا خویشتن را واگذاریم امام خویش را تنها گذاریم» تصریح کرد: این شعر به تنهایی نشان دهنده روح ولایت پذیری قیصر امین پور است پس نمی توان به یاوه گویی های رسانه های غربی در خصوص این شاعر متعهد توجه کرد.

وی خطاب به مردم زادگاه قیصر عنوان کرد: به این القائات رسانه های غربی در خصوص قیصر توجه نکنید زیرا آنها صرفا به دنبال سوء استفاده از نام پرآوازه این شاعر انقلابی هستند در حالیکه این شاعر اهل گتوند کسی است که عمری در راستای توسعه انقلاب و فرهنگ آن در این کشور زحمت کشید.