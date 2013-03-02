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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

رئیس جمهوری آرژانتین خواستار مذاکره با انگلیس درباره جزایر فالکلند شد

رئیس جمهوری آرژانتین خواستار مذاکره با انگلیس درباره جزایر فالکلند شد

در آستانه برگزاری همه پرسی درباره تعیین حکومت آتی جزایر فالکلند، رئیس جمهوری آرژانتین خواستار مذاکره با دولت انگلیس در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "کریستینا فرناندز" در جریان سخنرانی سالانه خود در کنگره، از دولت انگلیس خواست تا درباره وضعیت جزایر فالکلند مذاکره کند.

رئیس جمهوری آرژانتین گفت: انکار نمی کنم که آرژانتین تلاشهای دیپلماتیکی را برای مالکیت جزایر مالویناس که نام اسپانیایی جزایر فالکند بوده، داشته است.

اظهارات رئیس جمهوری آژانتین تنها چند روز پیش از برگزاری رفراندوم درباره وضعیت جزایر فالکند در یکشنبه هفته بعد است و انتظار می رود که جزیره نشینان حمایت خود را از مالکیت این جزایر توسط آرژانتین اعلام کنند.

برهمین اساس ساکنان مالویناس در تاریخ 10 و 11 مارس به پای صندوق های رای خواهند رفت تا این موضوع را مشخص کنند که این جزیره به کدام یک از کشورهای آرژانتین و یا انگلیس تعلق دارد.

جزایر مالویناس یا فالکلند که 8 هزار و 700 مایل از خاک انگلیس فاصله دارد، مورد اختلاف انگلیس و آرژانتین است، اما پس از جنگی 7 روزه که در سال 1982 میان دو کشور در گرفت این جزایر به بریتانیا تعلق پیدا کرد، اما آرژانتین آن را بخشی از خاک خود می داند. اختلافات میان دو کشور از سال 2010 از زمانی که انگلیس اقدام به اکتشاف نفت در اطراف این جزایر کرد و چند ماه پیش از آن هم  کشتی های نظامی خود را به این سوی این منطقه گسیل داشت افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 2009599

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