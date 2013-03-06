پیروی از رهنمودهای رهبری راهکار موفقیت ایران در بحرانهای آتی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نصرتی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش یاران ولایت استان، با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون رهنمودهای مقام معظم رهبری راهکار برون رفت از مصائب و مشکلات بوده است، اظهارداشت: در بحران های آینده نیز باید نیروهای نظامی، انتظامی و مسلح از رهنمودهای رهبری بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: در این راستا مهمترین رکن داشتن بینش سیاسی برای نیروهای مسلح است، که باید این نیروها نسبت به مباحث مختلف سیاسی در کشور بینش و شناخت کافی داشته باشند.

نصرتی با بیان اینکه نیروهای مسلح باید در حدود اختیارات خود انجام وظیفه کنند، تاکید کرد: مستند سازی به موقع و کسب اطلاعات با سرعت در زمان وقوع بحران از ارکان موفقیت در این دوران ها است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید اعمال قانون به درستی تبیین شده و اعمال سلیقه از سوی نیروهای مربوطه انجام نشود، یادآور شد: مردم انتظار دارند نیروهای نظامی، انتظامی و مسلح نسبت به اعمال قانون صحیح در جامعه اقدام کنند.

مشاور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در امور بسیج و رسانه هم در این همایش با بیان اینکه مردم در عرصه های اجتماعی نقش و جایگاه ویژه ای در پایداری نظام داشتند، گفت: دلیل اصلی عدم حمله آمریکا بر علیه ایران داشتن ولایت فقیه و هوشیاری مردم است.

محمدعلی قاسم زاده نداف، با اشاره به اینکه ایجاد جنگ روانی بین مردم از اهداف دشمن برای براندازی نظام است، افزود: دشمن با تحریم ها و فشارهای اقتصادی به دنبال فاصله انداختن بین مردم و نظام است.

مشاور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی که استانی مرزی بوده و در همجواری ناامن ترین کشور دنیا و کانون بحران قرار دارد، یادآور شد: نیروهای نظامی، انتظامی و مسلح وظیفه حفظ این مرز را داشته و باید نسبت به ورود و خروج اتباع بیگانه حساسیت داشته باشند.