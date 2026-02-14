ایروانی: داعش همچنان در سراسر سوریه فعالیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت که با موضوع سوریه برگزار شد، تصریح کرد: تأکید میکنیم که حقوق، ایمنی و کرامت تمامی شهروندان سوری باید بهطور کامل و بدون تبعیض رعایت شود؛ چنین امری نیز شامل حمایت از اقلیتهای دینی و قومی نیز میگردد. هرگونه اقدام به تحریک، ارعاب، خشونت فرقهای یا مجازات جمعی باید قاطعانه مردود شمرده شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.
متن کامل سخنرانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این جلسه شورای امنیت به این شرح است:
ریاست شورای امنیت در ماه جاری را به بریتانیا تبریک گفته و از سومالی بهدلیل ریاست موفق آن در ماه ژانویه قدردانی میکنیم. از آقای کلودیو کوردونه معاون فرستاده ویژه و خانم لیزا داوتن مدیر بخش تأمین مالی و ارتباطات، بابت ارائه گزارشهایشان سپاسگزارم. همچنین با دقت به دیدگاههای مطرحشده از سوی خانم موزنا دورید گوش فرا دادیم. در خصوص اوضاع سوریه مایلم نکات زیر را مطرح نمایم:
۱- مردم سوریه با تمام وجود گامهای مهم انتقالی که دمشق طی سال گذشته برداشته است، همچنان با دشواریهای شدید انسانی، اقتصادی و امنیتی مواجهاند. از تلاشهای سازمان ملل متحد برای کمک به کاهش این چالشها و کمک به ثبات و بازسازی حمایت میکنیم؛ همچنین از تلاشها برای اطمینان از آنکه مشارکت سازمان ملل متحد منسجم، مؤثر و پاسخگو به اولویتها و نیازهای مردم سوریه باقی بماند، استقبال میکنیم. هرگونه نقش جدید باید در حمایت از یک فرایند سیاسی فراگیر، تحت مالکیت و راهبری سوریه باشد و با احترام کامل به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه دنبال گردد.
۲- تحولات اخیر در میدان بهویژه در شمالشرقی سوریه حائز اهمیت است. گسترش اختیارات دولت موقت به مناطقی که پیشتر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بود، همراه با توافقِ جامعِ ادغام، گامی مهم در جهت کاهش تنش، بازگرداندن تمامیت ارضی سوریه و تقویت نهادهای دولتی محسوب میشود. با این حال، وضعیت همچنان شکننده است. روند ادغام باید بهصورت منظم، مسالمتآمیز و فراگیر پیش رود. همه طرفها باید آتشبس را رعایت کنند، حمایت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند، بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه آوارگان را تسهیل نمایند و پاسخگویی در قبال نقضها را تضمین کنند. جمهوری اسلامی ایران اقدامات انجامشده در جهت تقویت شمولگرایی از جمله تدابیر مرتبط با حقوق کرده، را مورد توجه قرار میدهد؛ چنین ابتکاراتی میتواند مشروط بر آنکه از طریق نهادهای معتبر و در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی سوریه دنبال شود، انسجام ملی را تقویت نماید.
در این چارچوب، تأکید میکنیم که حقوق، ایمنی و کرامت تمامی شهروندان سوری باید بهطور کامل و بدون تبعیض رعایت شود؛ چنین امری نیز شامل حمایت از اقلیتهای دینی و قومی نیز میگردد. هرگونه اقدام به تحریک، ارعاب، خشونت فرقهای یا مجازات جمعی باید قاطعانه مردود شمرده شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳- تهدید تروریسم همچنان موجب نگرانی جدی است. همانگونه که در آخرین گزارش دبیرکل تصریح شده، داعش همچنان در سراسر سوریه از جمله از طریق حملات در مناطق شمال و شمالشرقی، فعالیت دارد. ما بهطور خاص نگرانیِ خود را نسبت به وضعیت امنیتی مراکز بازداشت و اردوگاههایی که هزاران تن از عناصر داعش و اعضای خانوادههای آنان را در خود جای دادهاند، اعلام میکنیم. هرگونه خلأ یا اختلال امنیتی میتواند پیامدهای خطرناکی برای سوریه و کل منطقه به همراه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت بازگرداندن پیکارجویانِ خارجیِ تروریست و خانوادههای آنان به کشورهای مبدأ در چارچوب تعهدات بینالمللی، تأکید مینماید.
۴- وضع انسانی همچنان نگرانکننده است. جامعه بینالمللی باید فراتر از کمک رسانی اضطراری حرکت کرده و از بازسازی اولیه، زیرساختها و احیای اقتصادی حمایت نماید. روند بهبود سوریه همچنین مستلزم سرمایهگذاری واقعی و رفع موانعی است که بازتوانی و توسعه اقتصادی را مختل میکند. تلاشها در مسیر تثبیت و گذار باید فراگیر بوده و پاسخگوی نیازها و مطالبات تمامی مردم سوریه باشد.
۵- ادامه اشغال سرزمینهای سوریه از سوی رژیم اسرائیل و فعالیتهای نظامی این رژیم از جمله در جولان اشغالی سوریه، همچنان تهدیدی مستقیم علیه ثبات و صلح منطقهای به شمار میرود. رژیم اسرائیل باید به حقوق بینالملل، از جمله توافقنامه تفکیک نیروها مصوب ۱۹۷۴، پایبند باشد و به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه پایان دهد. ترتیبات کاهش تنش نمیتواند اشغال را امری مشروع جلوه دهد. شورای امنیت باید اقدام کند؛ سکوت گزینشی و ایجاد سپر سیاسی تنها به عادیسازی تجاوز انجامیده و اعتبار این شورا را تضعیف میکند.
در پایان، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه و نیز از یک فرایند سیاسی تحت مالیک و راهبری این کشور اعلام میدارد. جمهوری اسلامی ایران به حمایت خود از سوریهای باثبات، یکپارچه و امن که عاری از تروریسم، اشغال خارجی و مداخلات بیرونی باشد، ادامه خواهد داد.
نظر شما