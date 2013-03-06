به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال برای دیدار با تراکتورسازی امروز چهارشنبه از ساعت 15:30 در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد و حدود یکساعت طول کشید. در تمرین امروز امیر قلعه نویی ابتدا برای بازیکنان چند دقیقه صحبت کرد و پس از آن بازیکنان به گرم کردن و مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. قلعه نویی بر تمرین شاگردانش نظارت ویژه ای داشت و تا انتهای زمان تمرین، از آنها خواست تا به خوبی کارهای تاکتیکی را اجرا کنند.

* جواد نکونام پس از پایان زمان تمرین در زمین باقی ماند و زیر نظر مربی بدنساز استقلال، تمرینات بیشتری را انجام داد. همچنین عباس محمدرضایی و حسن اشجاری هم در پایان تمرینات گروهی، به تمرین شوت و سانتر مشغول شدند.

* در تمرین امروز حمید بابازاده مربی دروازه‌بان‌های استقلال تمرینات ویژه و پرفشارتری را برای مهدی رحمتی در نظر گرفته بود.

* خسرو حیدری با دقایقی تاخیر به کمپ رسید.

* پیش از شروع تمرین، امیر قلعه نویی حدود 10 دقیقه با "آرزه" بازیکن بولیویایی تیمش صحبت کرد.

* حساسیت دیدار استقلال و تراکتورسازی باعث شده بود تا حدود 150 تماشاگر به کمپ بیایند. علاوه بر این خبرنگاران و عکاسان زیادی هم در تمرین استقلال حضور داشتند.