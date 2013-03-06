  1. بین الملل
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۴۰

بشار اسد:

فقدان چاوز ضایعه ای بزرگ بود

فقدان چاوز ضایعه ای بزرگ بود

رئیس جمهوری سوریه در پیام تسلیتی به مناسبت مرگ رئیس جمهوری ونزوئلا آن را ضایعه ای بزرگ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیام تسلیتی به نیکلاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا بیان کرد: فقدان برادر و دوست و رفیق عزیز و رئیس جمهوری مبارز هوگو چاوز ضایعه ای بزرگ برای من و ملت سوریه و برای شما و ملت برادر ونزوئلا و همه آزادگان دنیاتلقی می شود.

در این پیام تسلیت آمده است: رهبری که حافظ حاکمیت کشورش، پلی مقاوم در برابر تلاشهای آمریکا، حامی آزادی ملتها و مانع دخالت خارجی در ونزوئلا بود، رحلت کرد.

اسد افزود: چاوز رهبری برخاسته از توده مردم و حافظ منافع ملت ونزوئلا بود که نقش زیادی در روشنگری موضع سوریه در آمریکای لاتین و جهان داشت و یاد این رهبر ممتاز در یادها باقی خواهد ماند.

کد مطلب 2013469

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