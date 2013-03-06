احمدی نژاد: چاوز با روحیه بسيجي مخلص و حزب اللهي بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دكتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با تسليت درگذشت هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا به دولت و ملت اين كشور و خانواده وي و همه انقلابيون و آزاديخواهان جهان اظهار داشت: هوگو چاوز براي جمهوري اسلامي ايران فراتر از رابطه سياسي، دوستي واقعي و اعتقادي بود. دوستان سياسي در نوسانات گوناگون ممكن است مواضع خود را تغيير دهند اما او در طول مدت دوستي خود با جمهوري اسلامي ايران با تمام قدرت از حقوق ملت ايران در تمام مجامع بين المللي دفاع مي كرد.



رييس جمهور با بيان اينكه هوگو چاوز يك مومن واقعي و انقلابي بود كه با روحيه اي پاك، لطيف و مخلص، همواره در كنار مردم بود و در مسير خدمت به آنان تلاش مي كرد، اظهار داشت: در سفرها و ملاقات هاي گوناگوني كه با وي داشتيم هر زماني كه براي انجام كاري نياز به نظر وي بود حتي يك ثانيه هم ترديد نمي كرد و در خصوص انجام آن دستورات فوري صادر مي نمود.



دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه امروز فشارهاي مستكبران به ملت هاي آمريكاي لاتين به خصوص به مردم ونزوئلا بسيار سنگين است خاطر نشان كرد:‌ در چنين شرايطي چاوز همواره نگران ملت ايران و حقوق جمهوري اسلامي ايران بود و در تمام سخنان خود ياد ، نام و راه امام راحل را تشريح مي كرد و بر آن متذكر مي شد.



رييس جمهور افزود: چاوز كسي بود كه صراحتاً اعتقاد خود به پيامبران الهي را اعلام مي كرد و مي گفت كه منتظر حكومت عدل جهاني هستيم و به واقع نيز در اين راه تلاش مي كرد و با روحيه يك بسيجي مخلص تمام عيار و حزب اللهي و عاشق مردم بود.



دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: چاوز همواره در كنار مردم كشور خود بود و براي پيشرفت آنها تلاش كرد و سعي داشت روح ملت هاي آمريكاي لاتين را زنده كند و در اين مسير به طور دائم شجاعت، خودباوري و پايداري را در ملت هاي منطقه تزريق مي نمود.



رييس جمهور تصريح كرد: هوگو چاوز پرچم بلند و برافراشته اي بود كه استكبار و استعمار را شديداً از منطقه آمريكاي لاتين به عقب راند و مناسبات استعماري را از ذهن مردم منطقه بيرون كرد كه البته در اين مسير متحمل فشارهاي زيادي از جمله تحريم و تبليغات ده ها و صدها رسانه كه به طور مستمر عليه او بودند، شد.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه چاوز در طول دوران رياست جمهوري خود توانست طرح هاي گوناگوني را در كشورش اجرا كند در حاليكه اقتصاد ونزوئلا پيش از آن متصل به آمريكا بود و اين كار بسيار دشوار به نظر مي رسيد، گفت: چاوز با اين حال ايستاد و با هدايت خود توانست كارها را در ونزوئلا رو به جلو پيش ببرد.



رييس جمهور با بيان اينكه در منطقه آمريكاي لاتين مردان بزرگ زيادي را پا به صحنه گذاشته اند، گفت: هوگو چاوز خلاصه و نماد همه انقلابيون تاريخ آمريكاي لاتين بود.



دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: چاوز هميشه مردم را همراه خود داشت و با پشتياني آنها به جنگ بدخواهان و استعمارگران رفت.



رييس جمهور تصريح كرد: در تاريخ جهان و آمريكاي لاتين همواره مردان بزرگي كه در برابر استعمار ايستاده اند مورد هجوم ها و فشارهاي سخت بوده اند و هوگو چاوز نيز از آنها مستثني نبود بلكه از آنجايي كه وي انساني بزرگ و انقلابي بود فشارها عليه او نيز بيشتر بود.



دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر ضرورت شناخت و معرفي افرادي همچون چاوز به بشريت و نسل هاي آينده گفت:شخصيت هايي مانند چاوز روح اميد ،‌ اعتماد به نفس، پايداري و شجاعت را در بين ملت ها دميده اند و با وجود اينكه به ظاهر از بين بشريت رفته اند اما انديشه آنها همواره باقي خواهد ماند و معتقدم امروز تمام ملت هاي آمريكاي لاتين عزادار هستند چرا كه با چشمان خود عشق توده هاي مردم نسبت به چاوز را ديده‌ام.



رييس جمهور ادامه داد: چاوز با مردم بسيار راحت و صميمي بود و همه وجود خود را در مسير آرمان هاي خود خرج كرد.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه امروز مستكبران و زياده خواهان جهان زهرخند مي زنند و خوشحال هستند كه يكي از ستون هاي ايستادگي ملت ها در برابر برنامه هاي استعماري آنها به زمين افتاده، خاطر نشان كرد: آنها اشتباه مي كنند و شك ندارم اين زهرخند آنها كوتاه خواهد بود چرا كه موجي كه امروز انقلاب آمريكاي جنوبي و ايستادگي چاوز و مردم ونزوئلا در اين منطقه به راه انداخته به زودي به سيل ويرانگري عليه آنان تبديل خواهد شد كمااينكه امروز نيز اين اتفاق افتاده و خواهيم ديد كه در آينده چاوزها يكي پس از ديگري طلوع و ظهور خواهند كرد و اين آينده زيباي بشري را براي ملت ها ، عدالت و پاكي نويد مي دهيم.