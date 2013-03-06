بزرگترین دستاورد چاوز از بین بردن هیمنه لیبرال دموکراسی در آمریکای لاتین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه اتحادیه انجمن اسلامی مستقل به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شکل گیری انقلاب اسلامی ایران صحنه سیاسی دنیا را بر هم زد و شرق تا غرب عالم را مبهوت خود ساخت. آمریکای لاتین که با انقلاب های چپ گرای خود از دهه 60 میلادی توفیق چندانی بدست نیاورده بود با الگو پذیری از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا جان تازه یافت و در این میان «چاوز» مرد طلایی عصر تاریخی آمریکای لاتین بود که صف بندی جدیدی را در مقابل ایالات متحده آمریکا بوجود آورد.



روی كار آمدن دولت چاوز در ونزوئلا فصل تازه ای در تاریخ منطقه امریكای لاتین بود و شهامت دولت و مردم ونزوئلا، اعتماد به نفس را در مردم این منطقه بوجود آورد.



بزرگترین دستاورد چاوز و هم پیمانانش از بین بردن هیمنه لیبرال دموکراسی در آمریکای لاتین بود؛ محدوده ای که زمانی حیات خلوت آمریکا محسوب می شد و امروز کابوس شبهای سیاست مداران کاخ سفید است.



چاوز در مواضعی چون دفاع از مردم فلسطین و ایستادن در مقابل رژیم اشغالگر قدس همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی بود و قطعا یادش در خاطر آزادی خواهان جهان خواهد ماند.