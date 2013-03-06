خلیج فارس مبنا و اساس امنیت آینده جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس، عنوان کرد: فرصت ها و چالش های خلیج فارس و کشورهای اطراف این جغرافیای مهم، از آن رو حائز اهمیت است که آینده جهان را بدون توجه به آینده خلیج فارس نمی توان لحظه ای تصور کرد.

وی با بیان اینکه موضوع این همایش گفت وگوی منطقه ای استراتژیک است که رابطه جغرافیای آن با سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهان رابطه ای غیرقابل انکار است، اظهار داشت: خلیج فارس یکی از مهمترین منابع تولیدکننده انرژی در سطح جهان است و خلیج فارس همچنین به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های فرهنگی نقش موثری در حرکت بشریت به سمت توسعه پایدار دارد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: خلیج فارس نقطه مهمی در حوزه جغرافیایی است که با تامین 30 درصد از نفت جهان و داشتن 64 درصد از ذخائر نفت و گاز جهان یکی از مهمترین تامین کننده های نیاز اقتصادی عصر معاصر است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان متذکر شد: امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دنیای فردا تنها در صورتی می تواند به امنیت پایدار تبدیل شود که در ساختارها و شاخص های این امنیت، امنیت خلیج فارس مبنا و اساس قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه از خلیج فارس باید به عنوان یک تمدن یاد شود، گفت: تجربه تاریخی و چند هزارساله خلیج فارس نشان داده است که جغرافیای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جهان زمانی محور در مرزهای آرامش خواهد بود که جغرافیای مهم خلیج فارس از آرامش بهره مند باشد.

عزیزی ادامه داد: افرادی که منافع آنها با آرامش اقتصادی و سیاسی در سطح جهان در خطر است با ایجاد اقداماتی مانند جعل هویت، گسترش پایگاه های نظامی و غیره به دنبال حذف این آرامش هستند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: امروز بشر آگاه با وجود اتفاقات مهمی مانند بیداری جهان اسلام خوب می داند که ایجاد یک ساختار هدفمند برای آرامش خلیج فارس، زیرساخت ثبات و امنیت پایدار در تمام مناطق است.

وی افزود: شاخص های فراوانی در منطقه مهم خلیج فارس به لحاظ فرهنگی وجود دارد که اهمیت این منطقه را از مهمترین منبع ذخائر انرژی به مهمترین محور توسعه و آرامش تبدیل کرده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان از خلیج فارس به عنوان یک منطقه ممتاز جغرافیایی یاد کرد و افزود: خلیج فارس مدل زیستن مسالمت آمیز را به رغم وجود اختلافات قومی و تفکری به جهانیان هدیه داده که البته در این راستا دشمنان صلح نتوانسته اند آرامش خلیج فارس را بپذیرند و باور کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در طول تاریخ به دنبال رفتارهایی برای برهم زدن آرامش در این منطقه استراتژیک بوده اند، تصریح کرد: برخی دشمنان از تمدنی می هراسند که صلح، دوستی، دانایی، تقوا، سخت کوشی و اعتقاد ویژگی بارز آن است.

عزیزی ادامه داد: خلیج فارس در کنار اهمیت اقتصادی خود جایگاه مهمی در حوزه فرهنگ دارد که وجود تمدن های بزرگ در گذرگاه تاریخ گواه این ادعاست.

وی گفت: امروز در حالی میزبان پژوهشگران داخلی و خارجی در این کنفرانس بین المللی هستیم که جهان با پذیرش جایگاه مهم خلیج فارس به دنبال ایجاد آرامش در این منطقه به منظور ایجاد ثبات در تمام کشورهاست که البته این مهم میسر نمی شود مگر زمانی که تصمیم گیرندگان اصلی مدیریت این حوزه، منحصرا کشورهای این منطقه باشند.

عزیزی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مدعیان همیشگی صلح در طول تاریخ به هر نوع همکاری کشورهای منطقه برای مدیریت صحیح خلیج فارس پاسخ مثبت می دهد و همواره بر این عهد خود استوار است .

وی اضافه کرد: خلیج فارس همواره پذیرای اندیشمندان و پژوهشگران برجسته ای است که نیت آنها برقراری صلح و عدالت در جهان است.

عزیزی افزود: انتقال پیام های فرهنگی و اجتماعی خلیج فارس که انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین این پیام هاست می تواند پیام استقلال و آزادی را به تمام جهانیان صادر کند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: همان گونه که خلیج فارس در طول تاریخ مایه آرامش و صلح در منطقه بوده است در شرایط حساس کنونی نیز این منطقه باید با همدلی و همگرایی، حافظ و ایجادکننده صلح برای نسل های آینده باشند که این صلح، هدیه مردم دریادل حواشی خلیج فارس به نسل های آینده خواهد بود.

وی در پایان حضور پژوهشگران برجسته از کشورهای مختلف را در کنفرانس بین المللی خلیج فارس مایه خرسندی دانست و افزود: در این همایش بین المللی، پژوهشگران داخلی و خارجی ابعاد مختلف موضوعات مربوط به خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده و کارنامه علمی درخشانی از خود برای پژوهش در موضوعات مطرح شده در این دو روز به میراث گذاشتند.