مرگ یک کارگر در حادثه معدن طلای مرکزی استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، شرکت نیومونت مستقر در ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کارگر در حادثه‌ای در معدن طلای تانامی، در حدود ۹۰۰ کیلومتری جنوب داروین، کشته شده است.

نیومونت اعلام کرد که پس از این حادثه، رویه‌های واکنش اضطراری بلافاصله فعال شده و مقامات مربوطه مطلع شده و در محل حضور یافته‌اند.

تمام فعالیت‌های این معدن به حالت تعلیق درآمده است و نیومونت اعلام کرد که پشتیبانی کامل را برای کمک به تحقیقات در مورد این حادثه ارائه خواهد داد.

تانامی یکی از بزرگترین معادن طلای استرالیا است که سالانه حدود ۴۰۸۰۰۰ اونس طلا تولید می‌کند.

این معدن از سال ۲۰۰۲ کاملاً متعلق به شرکت نیومونت بوده و توسط آن اداره می‌شود.