همه جانبازان 25 درصد به بالای شهر دیر وام مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعلی موسوی کراماتی عصر سه‌شنبه به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید به دستور تاریخی حضرت امام(ره) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهترین خدمت‌گزاران به اسلام،انقلاب،مردم وامام شهدابودند که بی منت جان خودرا درطبق اخلاص گذاشتند وبرای اسلام نثارکردند.

وی گفت: هم اکنون شهدا تکلیف دینی و اسلامی خود را به نحو احسن انجام دادند و نوبت مسئولان است که از شهدا تکریم وتجلیل عملی انجام دهند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر افزود: حفظ و رعایت شئونات اسلامی، پای بندی به ارزش‌های دینی بهترین خدمت و تجلیل از فداکاری‌های شهدای عزیز است.

وی یادآور شد: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر بر اساس وظیفه ذاتی خود در بخش درمان، فرهنگی، تحقیق و پژوهش خدمات شایسته‌ای برای این خانواده عزیز و دوست داشتنی شهدا و ایثارگران برداشته است.

موسوی کراماتی گفت: اکنون همه ایثارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی با هزینه بنیاد شهید قرار دارند و هزینه های پزشکی در اختیار خانواده شهدا قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: 300 نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران 25درصد به بالا در دانشگاه‌های سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و در این راستا بنیاد شهید هزینه‌های فرزندان شهدا و ایثارگران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی را به صورت 100درصد پرداخت می کند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر به برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرستان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون بنیاد شهید 20یادواره با همکاری سپاه سیدالشهدا و پایگاه‌های مقاومت شهرستان دیر برگزارکرده است که هدف از این کار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و نوجوان بوده است.

وی در رابطه با اشتغال فرزندان شاهد گفت: هم اکنون به لطف وحمایت مسئولان و عنایت دولت نهم و دهم 100درصد فرزندان شهدا مشغول به کار هستند و فرزندان ایثارگر نیز بعد از فراغت از تحصیل بر اساس مدرک تحصیلی و نیاز به موسسات دولتی و بخش خصوصی معرفی می‌شوند و جذب کار خواهند شد.

موسوی گفت: کل جانبازان 25درصد به بالا و خانواده معظم شهدا وام مسکن دریافت کرده اند و با پایان مهلت این وام ها مجددا به آنان وام تعلق خواهدگرفت.

وی درخصوص درمان جانبازان افزود: درمان کل جانبازان غیرشاغل براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده بنیادشهید و امور ایثارگران است و جانبازان شاغل نیز ادارات موظف هستند که هزینه درمانی جانبازان پرداخت کنند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر گفت: متاسفانه یکسری از جانبازان مشکل درمانی خاصی دارند که از ادارات تقاضا داریم که در این زمینه با جانبازان عزیز همکاری کنند و می‌توان به جرات گفت که رفع مشکلات درمانی جانبازان بهترین تکریم از این عزیزان است.

وی اضافه کرد: جمع آوری آثار شهدا، جانبازان و آزادگان در قالب طرح فرهنگ اعلام یکی از کارهای موفق بوده است و از کل جانبازان 50 درصد و آزادگان خاطراتی به صورت تصویری جمع آوری می‌شود و در آینده در کتابی منتشر خواهد شد.

موسوی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران طرح سپاس که مراجعه خادم به مخدوم است را در دستور کار خود قرار داده است که بر اساس این طرح برای سپاس گذاری از خانواده معظم شهدا، مدیران دستگاه‌های شهرستان حضوری با خانواده شهدا دیدار می‌کنند که تاکنون امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس و فرماندهی سپاه در استقبال و اجرای این طرح بیشترین نقش داشته اند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر یادآور شد: 115شهید،13آزاده و400جانباز از افتخارات مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان دیربه اسلام و انقلاب است.