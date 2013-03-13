باشگاه استقلال به پرداخت 96 میلیون تومان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس شکایت باشگاه سایپا از باشگاه استقلال به دلیل پاس نشدن چک رضایت‌نامه امین منوچهری بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال این باشگاه به مبلغ 96 میلیون تومان، کمیته انضباطی فدراسیون رای به محکومیت باشگاه استقلال داده است.

این کمیته اعلام کرد پس از بررسی محتویات پرونده و دعوت از طرفین ماجرا به کمیته‌انضباطی و عدم حضور نماینده باشگاه استقلال در دو جلسه، باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ 96 میلیون تومان بابت اصل مطالبه و 430 هزار تومان بابت هزینه دادرسی محکوم شد. این رای البته قابلیت تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف دارد.