مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی و مصرف بنزین در چند روز اخیر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که تقاضا برای خرید این فرآورده استراتژیک نفتی در مقایسه با سال گذشته از رشدی حدود 6 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا چند روز آینده و همزمان با افزایش تعداد سفرهای نوروزی مردم به استان های مختلف کشور مصرف بنزین از مرز 70 میلیون لیتر در روز هم عبور کند، تصریح کرد: با این وجود تمهیدات لازم برای تامین بنزین در روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز دیده شده است و حتی پیش بینی می شود مصرف روزانه بنزین کشور به 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با موافقت دولت امکان تامین 50 لیتر سهمیه ویژه بنزین نوروزی مردم وجود دارد، اظهار داشت: سهمیه بنزین عادی فروردین ماه خودروهای شخصی به میزان 60 لیتر بامداد چهارشنبه 30 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه به منظور واریز سهمیه ویژه بنزین نوروزی باید یک برنامه نویسی در سامانه هوشمند سوخت انجام شود، بیان کرد: با توجه به اینکه برنامه نویسی جدید در سامانه هوشمند سوخت کمی زمان بر است ،با تلاش شبانه روزی سعی می کنیم 50 لیتر سهمیه ویژه بنزین نوروزی را تا 30 اسفند ماه به کارت های سوخت واریز کنیم.

کشکوکی با اشاره به این موضوع که اهم اکنون ذخایر بنزین کشور در شرایط مطلوبی وجود دارد، تاکید کرد: هیچگونه نگرانی برای تامین بنزین مردم در ایام نوروز وجود ندارد و با موافقت دولت امکان تامین سهمیه ویژه بنزین هم وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 5 هزار جایگاه بنزین، گازوئیل، گاز مایع و CNG در استانهای مختلف کشور به طور همزمان در مدار بهره برداری و فعالیت قرار دارند، خاطرنشان کرد: با راه اندازی جایگاههای سیار و انجام سه مرحله بازرسی های نوروزی امیدواریم کوچکترین خللی در تامین سوخت مورد نیاز مردم در ایان نوروز به وجود نیاید.