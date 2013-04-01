نمایش اسکلت سردار اشکانی/ بازگشايي محل زنداني شدن آيت الله كاشاني پس از 70 سال

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور جذب علاقمندان به میراث فرهنگی موزه باستان شناسی قلعه فلک الافلاک تغییر چیدمان داده و برخی از اشیا مربوط به یکی از بزرگترین گنجینه های کشف شده در دنیا در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

از سوی دیگر نمایش آثار کشف شده در سیمره، بازگشايي محل زنداني شدن آيت الله كاشاني پس از 70 سال و نمایش اسکلت سردار اشکانی از دیگر تغییرات موزه قلعه فلک الافلاک است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در این رابطه گفت: امسال براي اولين بار اشیاء برنزی مکشوفه از محوطه تاریخی سنگ تراشان در موزه باستانشناسی قلعه تاريخي فلك الافلاك خرم آباد به نمايش گذاشته شده است.

سید قاسم قرباني افزود: آثار گچبری به دست آمده از محوطه قلعه گوری سیمره کوهدشت مربوط به دوره ساسانی نيز برای نخستین بار در یکی از ویترین های موزه باستان شناسی قلعه تاريخي فلك الافلاك خرم آباد به نمايش گذاشته شده است.

وي افزود: همچنین نمایش اسکلت سردار اشکانی به همراه تابوت مفرغی چوبتراش در یکی از ویترین های موزه باستان شناسی قلعه تاريخي فلك الافلاك خرم آباد نيز يكي ديگر از اقدامات اين اداره كل بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین به بازگشايي محل زنداني شدن آيت الله كاشاني براي بازديد عموم اشاره کرد و بیان داشت: زندان آيت الله كاشاني واقع در قلعه فلك الافلاك براي نخستين بار بعد از قريب به هفتاد سال در معرض ديد گردشگران و مهمانان نوروزي قرار گرفت.

قرباني گفت: اين محل كه در حدود سال 1327 محل زنداني شدن آيت الله كاشاني بوده است و در موزه مردم شناسي قلعه تاريخي فلك الافلاك قرار دارد امسال براي اولين بار براي بازديد عموم بازگشايي شده است.

وي گفت: محل زنداني شدن آيت الله كاشاني با بازديد بسياري از بازديد كنندگان موزه مردم شناسي قلعه فلك الافلاك مواجه شد كه در نوع خود مثال زدني بوده است.