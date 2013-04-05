پیام صنعت آمل مقتدرانه لیگ دسته دوم فوتبال کشور را پشت سر می گذارد

حسین ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با جدیت بازیکنان و عوامل باشگاه پیام صنعت آمل با وجود آنکه این تیم نخستین حضور خود را در لیگ دسته سوم فوتبال کشور تجربه می کند، تاکنون عملکرد بسیارخوبی داشته واین وضعیت نیز باید در بازیهای آینده ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بازیهای مرحله برگشت این مسابقات برای همه تیم های گروه سوم از حساسیت بالایی برخوردار است و تیم های این گروه برای صعود به لیگ دسته دوم تلاش خواهند کرد، ادامه داد: با تصمیم کادر فنی و باشگاه پیام صنعت آمل، بازی های دوستانه خوبی در تعطیلات نوروزی و پایان مرحله رفت دور دوم مسابقات برگزار کرد و خود را در شرایط مسابقه نگه داشت.

ولی نژاد با اشاره به اینکه نخستین بازی تیم پیام صنعت آمل در آغاز دور برگشت این مسابقات برابر تیم مدعی هیئت بابل در خانه این تیم است، گفت: با وجود برتری برابر این تیم در آخرین بازی مرحله رفت، هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی و قرار داشتن در صف مدعیان هستند.

سرمربی تیم پیام صنعت آمل (کاچیلا ) گفت: در حساس ترین دیدار بازی گروه سوم مقابل هیئت فوتبال بابل پیروزی ارزشمندی کسب شد و با توجه به اینکه هر دو تیم برای صعود به لیگ دسته دوم فوتبال کشور امید داشتند، بازی تماشایی برگزار شد.

ولی نژاد از حمایت های خوب اعضای هیئت مدیره باشگاه پیام صنعت آمل در کسب موفقیت های اخیر در بازی های خانگی و بیرون از خانه در لیگ دسته سوم قدردانی کرد و یادآورشد: این حمایت ها باید تا زمان صعود تیم پیام به بازیهای لیگ دسته دوم تداوم داشته باشد.

وی افزود: تیم پیام صنعت آمل در 17 بازی انجام داده خود در مرحله گروهی و دور دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور، تاکنون حتی یک باخت هم نداشته و به جرات نیمی از راه قهرمانی را طی کرده است.

سرمربی تیم پیام صنعت آمل (کاچیلا ) تصریح کرد: مهمترین موضوع در بازیهای آینده، مغرور نشدن بازیکنان تیم از بابت صدرنشینی در گروه سوم است، و باید همچنان با قدرت و بدون حرف و حدیث تا قطعی شدن صعود به لیگ دسته دوم فوتبال کشور برابر حریفان حاضر شد.

تیم پیام صنعت آمل( کاچیلا)، اکنون با کسب 13 امتیاز از پنج مسابقه خود در مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در گروه سوم صدرنشین است و از امیدهای اصلی صعود به لیگ دسته دوم محسوب می شود.