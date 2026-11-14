احمد فتاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره روند دیدار تیمش مقابل آرتا زاگرس کرمانشاه اظهار کرد: حریف مسابقه را بسیار خوب آغاز کرد و با عملکرد مناسب در دریافت و دفاع، اجازه نداد برنامه‌های هجومی تیم ما به‌درستی اجرا شود.

وی افزود: بازیکنان کرمانشاه با سرویس‌های مؤثر در دریافت‌های ما اختلال ایجاد کردند و با دفاع مناسب، مانع شکل‌گیری حملات مؤثر شدند که در نهایت به واگذاری دو ست ابتدایی انجامید.

سرمربی تیم کود گلفام آمل ادامه داد: در ست سوم، با وجود اینکه سه تا چهار امتیاز از حریف عقب بودیم، بازیکنان توانستند نکات فنی و برنامه‌های موردنظر کادر فنی را در زمین اجرا کنند و شرایط مسابقه را تغییر دهند.

فتاح با اشاره به تغییرات تاکتیکی تیمش در ادامه مسابقه تصریح کرد: تصمیم گرفتیم بیشتر از پاس‌های سرعتی در منطقه میانی زمین استفاده کنیم تا فضا برای مهاجمان کناری بازتر شود و بتوانیم از کنار آنتن حملات مؤثرتری داشته باشیم. این تغییر تاکتیکی نتیجه‌بخش بود و زمینه بازگشت تیم به مسابقه را فراهم کرد.

وی درباره عملکرد بازیکنان در ست چهارم گفت: شروع خوبی در این ست داشتیم و اجازه ندادیم حریف از نقاط قوت خود، به‌ویژه در سرویس و دفاع، استفاده مطلوبی داشته باشد. در نتیجه توانستیم این ست را با عملکرد بهتری به سود خود به پایان برسانیم.

سرمربی کود گلفام آمل درباره ست سرنوشت‌ساز پنجم نیز بیان کرد: این ست مانند بخش‌هایی از ست سوم با فراز و نشیب همراه بود. پس از تغییر زمین در امتیاز ۸ بر ۵، با انجام یک تعویض و استفاده از سرویس‌های هدفمند توانستیم جریان بازی را تغییر دهیم. حریف در دریافت با مشکل مواجه شد و ما نیز با عملکرد بهتر در دفاع، امتیازات مهمی به دست آوردیم و در نهایت پیروز مسابقه شدیم.

فتاح در پاسخ به پرسشی درباره حفظ آرامش در شرایط دشوار مسابقه اظهار کرد: هر مربی چارچوب و شیوه کاری خاص خود را دارد. اعتقاد دارم در چنین شرایطی باید مانند سنگ زیرین آسیاب بود، فشارها را تحمل کرد و با حفظ آرامش، بهترین تصمیم ممکن را گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی ذهنی و فنی بازیکنان پیش از مسابقه افزود: بخش مهمی از وظایف مربیگری، پیش‌بینی چالش‌های احتمالی و آماده‌سازی تیم برای مواجهه با شرایط دشوار است. در طول هفته تمرین می‌کنیم و سناریوهای مختلف مسابقه را در نظر می‌گیریم تا بازیکنان در صورت مواجهه با مشکلات، راهکار مناسبی برای عبور از آن داشته باشند.

سرمربی تیم والیبال کود گلفام آمل در پایان خاطرنشان کرد: مربیگری مجموعه‌ای از ایده‌ها و تصمیم‌های فنی است که ممکن است در شرایط مختلف نتیجه‌بخش باشد یا نباشد. خوشبختانه در این مسابقه برنامه‌ها و تصمیم‌های کادر فنی به نتیجه رسید و بازیکنان توانستند با بازگشتی خوب، پیروزی ارزشمندی را کسب کنند.