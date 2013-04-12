محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، تاکنون ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز مرجع صورت گرفته است، گفت: فعلا ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس مجمع واردات افزود: هر تصمیمی که مجلس در قانون بودجه سال 92 بگیرد، هم دولت و هم واردکنندگان تبعیت خواهند کرد، اما باید مکانیزم های جایگزین نیز پیش بینی شود تا به اقشار آسیب پذیر لطمه وارد نشود.

وی تصریح کرد: اگر مجلس تصمیم بگیرد که ارز مرجع را بردارد، پیش بینی شده است که به اقشار اسیب پذیر یارانه برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.

برخوردار با اشاره به ضرورت توجه به سیاستهای صحیح واردات و صادرات در سال جاری گفت: برای سال جاری صادرات غیرنفتی کشور 59 میلیارد دلار پیش بینی شده است که باید برای آن برنامه ریزی شود، ضمن اینکه به نظر می رسد که اولویت بندی کالاها باید کماکان اختصاص یابد و واردات مدیریت شده به کشور صورت گیرد.

وی اظهار داشت: تثبیت نرخ ارز در سالهای گذشته اشتباه بزرگی بوده است که اگرچه هم اکنون در حال جبران است و قیمت ارز پله پله در حال افزایش است، اما باز هم نباید اجازه می دادیم که شوک تورمی ارز کشور را در برگیرد و قیمت ارز به یکباره از افزایش چشمگیری برخوردار شود.

برخوردار همچنین در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در سال جاری خاطرنشان کرد: نباید در اجرای این فاز، پول نقدی به فردی داده شود، بلکه یارانه به سمت تولید هدایت شود و در مقابل به اقشار آسیب پذیر که به صورت دقیق شناسایی می شوند، کوپن خاص ارایه شود.