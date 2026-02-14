به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کمیته راهبری میوه تنظیم بازار شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان استان کرمانشاه بعد از ظهر شنبه با هدف تعیین قیمت خرمای ماه مبارک رمضان در سالن جلسات شهید رستمی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

این نشست با حضور ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان، بهرامی نماینده استانداری، بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان، سهرابی رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان، مظاهری نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، رنجبر نماینده بانک کشاورزی، شکربیگی و پاشایی نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان، آرمند نماینده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عظیمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان برگزار شد.

ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان در این جلسه اظهار داشت: سهمیه خرمای ماه مبارک رمضان استان به میزان کافی و متناسب با نیاز استان در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی شده است و پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، توزیع آن در سطح روستابازارهای سراسر استان با قیمت مصوب آغاز می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به رویکرد حمایتی این طرح تصریح کرد: هدف از تأمین و توزیع خرمای ماه مبارک رمضان، عرضه خرمای باکیفیت و با قیمت مناسب برای مردم در این ایام معنوی و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار است.

در این جلسه اعضای کمیته راهبری پس از بحث و تبادل نظر درباره وضعیت بازار، میزان ذخایر موجود، نحوه توزیع و سازوکار نظارتی، در نهایت قیمت خرمای ماه مبارک رمضان استان را بیش از ۱۷ درصد پایین‌تر از قیمت جاری بازار تعیین کردند تا زمینه دسترسی آسان‌تر اقشار مختلف مردم به این کالای پرمصرف در ماه مبارک رمضان فراهم شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، شبکه روستابازارهای سراسر استان مسئولیت عرضه خرمای تنظیم بازار را بر عهده خواهند داشت و فرآیند توزیع با نظارت دستگاه‌های متولی انجام می‌شود تا ضمن تأمین نیاز عمومی، از بروز هرگونه نوسان و افزایش قیمت در آستانه ماه مبارک رمضان جلوگیری شود.