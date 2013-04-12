به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی اظهار داشت: رئیسجمهور تاکید بسیار زیادی برای رسیدگی مطلوب و تسریع در خدماتدهی به حادثه دیدگان داشتهاند و دولت نیز عزم جدی برای رسیدگی به بازماندگان و کاهش دردهای انها دارد.
وی بر لزوم توجه به مسائل بهداشتی و درمانی در مناطق زلزلهزده تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید مسائل بهداشتی به جد مورد توجه قرار بگیرد تا از شیوع بیماریها و عوامل تهدیدکننده سلامتی جلوگیری شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم توجه به دیدگاه های مردم منطقه در بازسازی مناطق تخریب شده تاکید کرد و افزود: با توجه به نزدیکشدن به فصل گرما میطلبد که هر چه سریعتر نسبت به بازسازی واحدهای مشکونی تخریب شده اقدام شود تا مردم فشار کمتری را متحمل شوند.
وی به روند خدماترسانی به زلزلهزدگان این مناطق اشاره کرد و افزود: با صحبتهایی که با این افراد داشتهایم، نسبت به خدماترسانیهای صورت گرفته رضایت داشتهاند.
استاندار بوشهر نیز در این بازدید به فعالیتهای صورت گرفته برای بازسازی مناطق آسییب دیده بر اثر زلزله اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با تاکید معاون اول رئیس جمهور، عملیات بازسازی مناطق زلزلهزده از شنبه آغاز خواهد شد.
فریدون حسنوند با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت وزارت نفت برای رفع مشكل اسكان زلزله زدگان تاکید کرد و بیان داشت: وزارت نیرو نیز باید در این راستا وارد عمل شود و هزینههای انشعاب آب و برق اماكن عمومی را بر عهده گیرد.
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