به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه با حضور 220 جودوکار از 28 کشور در بانکوک تایلند آغاز شد که در ادامه مبارزات روز دوم جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم که دور نخست استراحت داشت، دور دوم به مصاف "تروات" از کشور میزبان رفت و در حالی که يک وازاری از حريف خود پیش بود با ضربه فنی پيروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه يافت. محجوب برای رسیدن به ديدار نهایی باید به مصاف "توگتوگانوف" از قزاقستان برود.

اما در وزن 90- کیلوگرم محمد جمالی که دور نخست نماینده امارات را شکست داده بود در مرحله يک چهارم نهایی برابر "اسلام بازبايف" از قزاقستان با يک امتیاز "یوکو" نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. جمالی این شانس را دارد که برای کسب مدال برنز، رقابتهای خود را ادامه دهد.

همچنین جعفر پهلوانی در وزن 100+ کیلوگرم که دور نخست نماینده کویت را شکست داده بود دور دوم مقابل "باتسوری" از مغولستان بعد از 5 دقیقه مبارزه با اخطار بیشتر نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. وی نیز شانس کسب مدال برنز را دارد.

امیر قاسمی نژاد نیز در وزن 81- کیلوگرم که در دور نخست نماینده کویت را شکست داده بود در مرحله یک چهارم نماینده کره شمالی "پارک هونگ" را در پاان پنج دقیقه مبارزه از پیش برداشت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. وی برای رسیدن به فینال "یاشیرو" از ژاپن را پیش رو دارد.



رقابتهای جودو قهرمانی آسیا تا فردا عصر در بانکوک ادامه خواهد داشت.