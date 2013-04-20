به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که به میزبانی بانکوک در تایلند جریان دارد، صبح امروز شنبه مبارزات در گروه بازنده ها پیگیری شد که محمد جمالی و جعفر پهلوانی که به گروه بازنده ها رفته بودند با شکست برابر دو جودوکار چینی به عنوان هفتمی دست پیدا کردند. جمالی دور نخست "رمارنکو" از امارات را شکست داد و سپس به "بازبايف" از قزاقستان باخت و به گروه بازنده ها رفت . وی در این مرحله در پیکار با "زانگ" از چین باخت و هفتم شد.

جعفر پهلوانی هم بعد پیروزی برابر جودوکار کویتی ، مبارزه را به نماینده مغولستان واگذار کرد و شانس خود را برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها آزمایش کرد. وی در این مرحله در پیکار با "وانگ يانتائو" از چین با ضربه فنی شکست خورد و هفتم شد.

جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم با صعود به مرحله نیمه نهایی به مصاف "توگ تاگانف" از قزاقستان رفت و با پیروزی برابر این جودوکار راهی دیدار فینال شد. نماینده سنگین وزن ایران برای کسب مدال طلا باید به مصاف "شین جی هو" از کره جنوبی برود.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا که از روز گذشته به میزبانی تایلند در بانکوک آغاز شده تا عصر فردا ادامه خواهد داشت.

