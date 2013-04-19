قضاوت 17 داور روی تاتامی بیست و یکم/ اماراتی با اروپایی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، اماراتی ها برای آنکه سهمی از مدالهای این دوره از مسابقات داشته باشند در بخش مردان در دو وزن 73- کیلوگرم و 90- کیلوگرم دو جودوکار از کشور مولداوی را به خدمت گرفته اند که اتفاقا یکی از این جودوکار امروز مغلوب سعید مولایی شد و دیگری هم به احتمال فردا شنبه با جمالی پیکار می کند.

قضاوت این مسابقات بر عهده 17 داور از کشورهای تایلند، ژاپن، کره جنوبی، ایران ، چین ، قزاقستان ، ازبکستان ، لبنان ، کویت ، سری لانکا ، هنک کنگ ، هند ، ویتنام و مالزی ، مغولستان ، تاجیکستان و تایوان می باشد. مسابقات بر روی دو تاتامی انجام می شود که یکی برای مبارزت مردان و دیگری برای مبارزات بانوان اختصاص داده شده است.

در این دوره از مسابقات 279 جودوکار حضور دارند که 125 جودوکار مرد و 95 جودوکار در بخش بانوان در قسمت رقابتهای انفرادی پیکار می کنند و 59 جودوکار نیز فقط برای حضور در رقابتهای تیمی به بانکوک سفر کرده اند.



در جلسه کمیته فنی مسابقات مقرر شد که جودوکاران حاضر در مسابقات انفرادی در صورت شرکت در رقابتهای تیمی نیازی به وزنکشی ندارند و در همان وزنی که در مسابقات حضور داشتند می توانند مبارزه کنند.

در این دوره قوانین جدید اعمال می شود و کمیته داوری و برگزاری مسابقات به شدت برای انجام قوانین جدید تلاش دارند. در این دوره فقط لباس جودو شرکت "آدیداس" مورد قبول است. ضمن اینکه در پایان وقت قانونی در صورت کسب اولین امتیاز از سوی یک جودوکار وی برنده مبارزه است و در صورت کسب اخطار بازنده خواهد بود.

کمیته برگزاری در اعزام تیم ها از هتل به محل مسابقات بی برنامه عمل کرده و جودوکاران صبح روز نخست با تاخیر وارد سالن مسابقات شدند که این موضوع اعتراض برخی تیم ها را به دنبال داشت. این دوره از رقابتها به مدت سه روز در شهر بانکوک برگزار خواهد شد.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا با حضور 220 جودوکار در بخش انفرادی از صبح امروز در بانکوک آغاز شد و عصر یکشنبه به پایان می رسد.



