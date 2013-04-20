علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص 16 تیمی شدن لیگ برتر گفت: این اتفاق مصوبه ای است که مربوط به سال قبل می شود و باید این فصل اجرا شود. البته ما هم شنیده ایم که 15 مدیرعامل باشگاه امضا جمع کرده اند و خواستار 18 تیمی ماندن لیگ شده اند که این موضوع نیاز به مطرح شدن دوباره در هیات رئیسه و تصمیم مجدد دارد. البته زمانی که پلی آف و جام حذفی و لیگ تمام شود.

وی ادامه داد: ما در نشست اعضای هیات رئیسه درخواست مدیران باشگاه ها را بررسی خواهیم کرد که آیا دلایل و استدلالات آنها به سود فوتبال خواهد بود یا خیر. پس از این بررسی تصمیم نهایی در مورد 16 یا 18 تیمی بودن لیگ را اعلام می کنیم.

رئیس فدراسیون در مورد نشست با کارلوس کی روش و سایر مسئولان فدراسیون فوتبال و وجود اختلاف بین آنها گفت: در نشستی که روز پنجشنبه داشتیم اختلاف نظری بین سرپرست سازمان لیگ و سرمربی تیم ملی وجود داشت که مطمئنم این اختلاف نظر در جلسات بعدی حل خواهد شد. اینطور نبود که در آن جلسه تفاهماتی وجود نداشت. قرار شد در جلسه کمیته فنی درخواست کارلوس کی روش را بررسی کنیم.

علی کفاشیان در مورد شائبه هایی که در مورد تیم شهرداری تبریز مطرح می شود گفت: هر کس هر سندی دارد مدرکی رو کند چرا که هنوز در فدراسیون فوتبال هیچ سند و مدرکی در مورد مسائلی که مطرح شده ارائه نشده است.