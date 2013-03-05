محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شائبه تبانی تیم میثاق با هلال احمر در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال که منجر به باقی ماندن هلال احمر در لیگ شد، اظهار داشت: قبل از شروع این مسابقه هم شک و شبهات زیاد بود. ما اگر می‌خواستیم تبانی کنیم به تیم گاز خوزستان هفت گل نمی‌زدیم. ما با تمام قوا و در بهترین شرایط مقابل هلال احمر قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: به جای اینکه شب قبل از بازی به تبریز برویم، حاضر شدیم ساعت 6 صبح روز قبل از بازی خودمان را به تبریز برسانیم تا بازیکنانمان خسته نباشند. ما هزینه‌های بازی آخر را چند برابر کردیم تا در بهترین حالت به مصاف هلال احمر برویم. ضمن اینکه من میثاق را وقتی در رده یازدهم جدول بود تحویل گرفتم و اگر هلال احمر را می‌بردیم، چهارم می‌شدیم. این برای ما ارزش قهرمانی داشت.

با پدرم هم تبانی نمی‌کنم چه برسد به باجناقم!

" عادلانه نیست افراد مختلف نواقص و اشتباهات خود را با محکوم کردن دیگران بپوشانند". سرمربی میثاق با بیان این مطلب تاکید کرد: همه می‌دانند که محمود خوراکچی آدم اخلاق مداری بوده و هست. من حتی در ورزش با پدرم هم تبانی نمی‌کنم چه برسد به باجناقم که بخواهم با او تبانی کنم. آیا فامیل بودن دلیل تبانی است؟ این خیلی مُضحک است که به خاطر نسبت خانوادگی بخواهیم دیگران را به تبانی محکوم کنیم.

فیلم بازی را به فدراسیون فوتبال دادیم

خوراکچی با طرح این سئوال که مگر در صنف‌های دیگر فامیل وجود ندارد، تصریح کرد: این شک و شبهه‌ها و حرف‌هایی که مطرح می‌شود عذاب آور است. امیدوارم افرادی که به ما تهمت می‌زنند اطلاع داشته باشند خود ما سعی کردیم فیلم بازی میثاق با هلال احمر را به فدراسیون فوتبال و برنامه نود برسانیم تا نشان بدهیم هیچ مشکلی در این بازی نبوده است.

برنامه نود بی جهت ما را محکوم کرد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد شدید از عادل فردوسی‌پور، گفت: فردوسی‌پور در شروع برنامه به آن شکل و بدون آنکه دلیل خاصی بیاورد ما را به تبانی محکوم کرد فقط به این خاطر که من با سرمربی هلال احمر باجناق هستم. او باید ما را روی خط می‌آورد تا از خودمان دفاع کنیم و مردم متوجه شوند موردی نبوده است.

بخشش جریمه‌ها منوط به شکست هلال احمر بود

سرمربی میثاق به قول مدیران این باشگاه قبل از بازی با هلال احمر اشاره و تصریح کرد: قبل از بازی با هلال احمر به بازیکنانمان اعلام کردیم بخشش 12 درصدی جریمه‌های این فصل منوط به پیروزی برابر هلال احمر است. بازیکنان باید در آخرین بازی پیروز می‌شدند تا به پول خود برسند. آنها با تمام وجود و با انگیزه کامل برابر هلال احمر بازی کردند.

خیلی پازل‌ها را می‌توان برای تبانی کنار هم گذاشت

"ارژن شیراز در طول 22 هفته فقط 10 امتیاز کسب کرد و در دو هفته آخر موفق شد 6 امتیاز بگیرد". خوراکچی با بیان این مطلب تاکید کرد: من اصلا قصد ندارم هیچ تیمی را به تبانی محکوم کنم. تیم‌هایی که در هفته آخر به پیروزی رسیدند بر اساس توانایی‌های خودشان بوده است. ما هم می‌توانیم بگوییم تیم ارژن این شرایط را داشته است ولی مثل بقیه نیستیم که بخواهیم انگ تبانی بزنیم. اگر بخواهیم اینگونه نگاه کنیم خیلی پازل‌ها را می‌توان برای اثبات تبانی کنار هم گذاشت.

آقای فردوسی‌پور! داریم عذاب می‌کشیم

وی در ادامه صحبت‌هایش با انتقاد مجدد از عادل فردوسی‌پور اظهار داشت: آقای فردوسی‌پور! چرا شما در برنامه پربیننده خود آبرو و حیثیت ما را می‌برید. چرا شما یکطرفه به قاضی می‌روید؟ فردوسی‌پور به ما قول داده بود که روی خط بیاییم ولی نه تنها روی خط نرفتیم بلکه وقتی برنامه‌اش تمام شد، حتی جواب تلفن من را هم نداد. ما داریم با این شرایط عذاب می‌کشیم.

تبانی ما تایید شود از ایران می‌روم!

سرمربی تیم میثاق افزود: کار مجری برنامه نود زشت بود. او در ابتدای برنامه‌اش به ما تهمت زد تا مردم را کنجکاو و تشویق کند تا آخر برنامه‌اش بیدار باشند. ما فیلم بازی با هلال احمر را در اختیار هر شخصی که بخواهد قرار می‌دهیم. اگر یک کارشناس تایید کرد که ما تبانی کرده‌ایم عطای فوتسال را به لقایش می‌بخشم و حتی از ایران می‌روم!

پرتاب بطری به من چه ربطی دارد؟

خوراکچی در پاسخ به این سئوال که پرتاب بطری به زمین بازی و توقف جریان مسابقه از شاخص‌های تبانی به حساب می‌آید، گفت: پرتاب بطری توسط تماشاگران رخ داده و به من چه ربطی دارد؟ تماشاگران این روزها آنلاین هستند و به صورت همزمان از نتایج سایر مسابقات با خبر می‌شوند که این اتفاقات رخ می‌دهد. به هر حال تمام مردم ایران مرا می‌شناسند و روسیاهی به زغال خواهد ماند.

یک توصیه به سرمربی تیم ملی فوتسال

وی در پایان در خصوص تیم ملی فوتسال هم گفت: من برای تیم ملی و "خسوس کاندلاس" سرمربی تیم آرزوی موفقیت می‌کنم ولی به او توصیه می‌کنم برای موفقیت در تورنمنت روسیه از مشاوره با برخی افراد که دنبال منافع خود هستند، پرهیز کند!