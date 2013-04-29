به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی پس از پایان جلسه اتحادیه فوتبال درباره اینکه در جلسه امروز چه تصمیماتی گرفته شد، اظهار کرد: ما در اتحادیه فوتبال تصمیم نمی گیریم. آنچه امروز مدیران باشگاه ها در جلسه اتحادیه تعقیب می کردند قطعی شدن 18 تیمی ماندن لیگ برتر بود که حرفشان هم منطقی است.

وی افزود: دوره ای که قرار بود به جام جهانی برویم، فرصت سوزی کردیم و تعداد تیم ها کاهش نیافت. اما حالا که مشخص نیست که به جام جهانی می رویم یا خیر می خواهند تیم ها را کم کنند به نظرم اول باید اجازه بدهند تکلیف صعود تیم ملی به جام جهانی مشخص شود و بعد تصمیم بگیرند لیگ 16 تیمی شود.

مدیرعامل باشگاه داماش درباره مزایای 18 تیمی ماندن لیگ برتر خاطر نشان کرد: حداقل مزیت 18 تیمی ماندن این است که آن را تجربه کرده ایم! اگر لیگ 16 تیمی شود تمام مردم کشور متضرر می شوند. به عنوان مثال چرا باید هرمزگان در لیگ برتر تیم نداشته باشد ولی یک استان دیگر صاحب 3 تیم شود؟!

عابدینی در پاسخ به این سئوال که چرا باشگاه ها ابتدای فصل به طرح 16 تیمی شدن لیگ برتر اعتراض نکردند، گفت: ابتدای فصل هم اعتراضاتی شد و حتی چند باشگاه درباره لغو مصوبه فدراسیون نامه نوشتند ولی آن موقع هم اعتراضات بی نتیجه ماند.

وی در پایان درباره بحث تبانی که این روزها دامن گیر فوتبال ایران شده است، گفت: خوشحالم بعد از اینکه داد زدیم در فوتبال چنین اتفاقی می افتد بالاخره این مسئله روشن شد. در لیگ دسته اول سالهاست که تبانی می شود آقایان قبلا هم این موضوع را می دانستند ولی به خاطر حفاظت از یک مجموعه یا خود فوتبال چیزی نگفتم. امیدوارم این بار برخورد قاطعی صورت بگیرد و یک بار هم که شده برای همیشه تبانی را ریشه کن کنند.