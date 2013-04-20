مجید باقری‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تبانی‌های صورت گرفته در هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ آزادگان ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای حضور تیم صنعتی خوزستان در مرحله پلی‌آف لیگ آزادگان چیزی جز زحمت و کار پشت این تیم نبود. مجموع قرارداد بازیکنان ما با ۵ بازیکنی که در نیم فصل جذب کردیم ۶۳۵ میلیون تومان بود، به طوریکه قرار داد ۱۴ بازیکن ما زیر ۱۰ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: اگر قرارداد کادر فنی را نیز در نظر بگیرید حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود یعنی ما برای بستن تیم حدود ۹۴۰ میلیون تومان هزینه کردیم و با این بضاعت توانستیم در مرحله پلی‌آف لیگ آزادگان حاضر شده و حتی شانس صعود مستقیم به رقابتهای لیگ بر‌تر را نیز داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعتی خوزستان در همین خصوص افزود: در این بین تیم‌هایی نیز حضور دارند که برای حضور در لیگ بر‌تر حدود ۶ یا ۷ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی آن‌ها برای رسیدن به هدف خود دست به کارهای دیگر نیز می‌زنند.



وی در پاسخ به این پرسش که چرا ۵ یا ۶ بازیکن تیمش در بازی با تیم فولاد یزد در اهواز که منجر به شکست دو بر یک صنعتی خوزستان شد، درون زمین راه می‌رفتند و عملکرد ضعیفی داشتند؟، اظهار داشت: خود ما در جریان بازی با تیم فولاد یزد متوجه این موضوع شدیم و روز بعد از بازی که ریکاوری داشتیم با همه بازیکنان در خصوص این باخت صحبت کردم.



باقری‌نیا همچنین ادامه داد: پس از آن بعد از تمرین روز جمعه با ۶ بازیکن اصلی تیم که عملکرد آن‌ها مقابل تیم فولاد یزد بسیار ضعیف و تعجب آور بود به طور جداگانه صحبت کردم و دلیل عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول آن‌ها مقابل تیم فولاد یزد را جویا شدم که در این بین ۴ بازیکن گفتند، ما از ابتدای بازی با تیم فولاد یزد بسیار سنگین بودیم و در جریان بازی نیز به سختی راه می‌رفتیم و نمی‌دانیم چرا به این حال و روز افتاده بودیم؟

صحنه‌ای از بازیکنان تیم صنعتی خوزستان پس از شکست خانگی برابر فولاد یزد

وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن دیگر ما نیز گفتند ما در نیمه اول بازی نفهمیدیم که تحت فشار بدنی بودیم یا نه اما در نیمه دوم حتی نمی‌توانستیم حرکت کنیم و هنوز هم نفهمیده‌ایم چه اتفاقی برای ما افتاده است. در چنین شرایطی چه کاری از دست کادر فنی تیم در جریان بازی بر می‌آید؟ ما این موارد را به طور رسمی و مکتوب به مسئولان مربوطه در فدراسیون فوتبال اطلاع داده‌ایم و وقتی حرف می‌زنیم، آن‌ها می‌گویند مدارک ارائه دهید در حالی که فیلم بازی گویای همه چیز است. انگار من باید مانند یک پلیس به دنبال جمع آوری مدرک در این خصوص باشم.



سرمربی تیم صنعتی خوزستان تاکید کرد: البته پیش از این اتفاق نیز، قبل از بازی ما با تیم راهیان کرمانشاه یک مرد و یک زن با دروازه‌بان و مهاجم تیم ما تماس گرفته و از آن‌ها خواستند در بازی مقابل تیم کرمانشاه گل بخورند و گل نزنند. در قبال آن وعده پول و انتقال به یک تیم خوب در فصل آینده را به آن‌ها دادند. بلافاصله این دو بازیکن موضوع را به ما اطلاع دادند و من نیز با شماره‌های ایرانسلی که روی تلفن های آن‌ها افتاده بود، تماس گرفتم و با مطرح کردن یک نام خانوادگی غیر متداول در صدد آن بر آمدم که ببینم آن‌ها چه کسانی هستند.



وی تاکید کرد: در کمال تعجب دیدم که پس از تماس من و با اینکه خود را معرفی نکرده بودم، آقای "گ" که از دلالان به نام است با من تماس گرفت و با مطرح کردن نام من با من احوالپرسی کرد. پس از این موضوع ما بررسی کردیم و دیدیم خانمی هم که با دروازه‌بان ما تماس گرفت خواهر آقای "گ" است. بلافاصله ما این موضوع را به صورت مکتوب و رسمی به مسئولان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان، فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق فدراسیون اطلاع دادیم که متاسفانه شاهد هستیم تا این لحظه ترتیب اثر داده نشده است.



باقری‌نیا تصریح کرد: موارد مشابه دیگری نیز در هفته‌های پایانی لیگ آزادگان وجود داشته است که از جمله آن می‌توان به مطالب تکان دهنده‌ای که جهانداری، مدیرعامل تیم شهرداری بندرعباس مطرح کرده اشاره کرد. وی اعلام کرده که با سه بازیکن تیمش قبل از بازی با شهرداری تبریز تماس‌هایی گرفته شده است که یکی از این سه بازیکن این موضوع را به مدیرعامل باشگاه اطلاع داده و حتی کتبا اقرار می‌کند اما دو بازیکن دیگر در فاصله کمتر از یک ساعت مانده به آغاز بازی با تیم شهرداری اعلام می‌کنند که وضعیت جسمانی خوبی نداشته و حالشان بد است و به دلیل بیماری نمی‌توانند برای تیم شهرداری بندرعباس بازی کنند.



وی در همین خصوص افزود: مدیرعامل تیم شهرداری بندرعباس نیز بلافاصله این موضوع را به طور رسمی و مکتوب به اطلاع مسئولان فدراسیون فوتبال می‌رساند که تا این لحظه شاهدیم به این موضوع هم آنطور که باید رسیدگی نشده است.



سرمربی تیم صنعتی خوزستان در پایان گفت: در فوتبال ایتالیا شاهدیم بدون آنکه کسی به این صراحت و مکتوب حرف بزند و اقرار کند روی مسئله تبانی حساس هستند به طوریکه باشگاه پر آوازه‌ای مانند یوونتوس را به یک دسته پایین‌تر می‌فرستند اما در فوتبال ما با اینکه مسئولان مربوطه در جریان چنین مدارک و شواهدی هستند توجه چندانی به این موضوع نمی‌کنند و حق تیمهای دیگر به راحتی پایمال می‌شود.