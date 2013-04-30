به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تا پیش از این و همزمان با تشکیل جلسات کمیته خودرو، همواره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی به درخواستهای خودروسازان برای تغییر در قیمت انواع خودرو بود، اما با دستور رئیس جمهور مبنی بر ورود شورای رقابت به تعیین فرمول قیمتگذاری این کالا، عملا نقش کمیته خودرو در تعیین قیمت ها کمرنگ شده و هم اکنون مرکز ملی رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودرو را به عهده گرفته است.

این در حالی است که تا پیش از این، قیمت رسمی انواع خودروها بر روی سامانه قیمتگذاری کالا و خدمات موسوم به 124 قرار می گرفت؛ اما با نهایی شدن فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت، تمامی قیمتهای رسمی خودرو از روی این سامانه برداشته شده و به گفته مسئولان این سامانه، قرار است که قیمتهای جدید به ثبت رسد.

یک مقام مسئول در سامانه قیمگذاری کالا و خدمات ایران در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: شورای رقابت قیمت چند محصول محدود خودرو را اعلام کرده است و بنابراین قیمت سایر محصولات باید با توجه به فرمول جدید قیمتگذاری خودرو محاسبه و در سامانه به ثبت رسد.

وی می افزاید: برای اینکه مردم با تصمیمات جدید برای قیمت خودرو دچار سردرگمی نشوند، قیمتها به صورت موقت از روی سایت برداشته شده تا با نهایی شدن قیمتهای جدید برای انواع خودرو، قیمت های رسمی مجدد بر روی این سامانه قرار گیرد.