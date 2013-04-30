احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرگار مهر با ابراز نارضایتی از سردرگمی مردم و تولیدکنندگان در بازار خودرو گفت: غیر شفاف بودن و کارشناسی نبودن تصمیمات در بازار خودرو، بیش از این به صلاح نیست.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: قیمت هایی که در اسفند 90 برای خودرو تعیین کردند، موجب ضرر و زیان 4 هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده است، به این معنا که ایران خودرو 2 هزار میلیارد تومان، سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان ضرر کرده اند. این در حالی است که چند ماهی است که شورای رقابت نیز به بهانه تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو، سبب شده تا خرید و فروش در بازار صورت نگیرد و تولید نیز در سردرگمی به سر ببرد.

وی تصریح کرد: بارها به مسئولان تذکر داده بودیم که اگر ضرر و زیان خودروسازان جبران نشود، آنها ورشکست خواهند شد؛ همانطور که هم اکنون 30 درصد قطعه سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان ورشکست شده اندو همین امر، کاهش قطعه رسانی به خطوط تولید خودرو را در پی داشته و در نهایت، تولید خودرو کاهش یافته است.

نعمت بخش با تاکید بر ضرورت جبران افت تولید خودرو در کشور، گفت: ادامه روند مذکور در سال جاری به خصوص همزمان با ورود افراد غیرکارشناس از شورای رقابت به صنعت خودرو به صلاح نیست و باید برای اصلاح آن فکری کرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه افرادی غیرمسئول و غیرکارشناس با اظهارنظرهای خود مبنی بر اینکه خودرو ارزان خواهد شد و مردم خودرو نخرند؛ سبب شدند تا بازار در بهمن، اسفند و فروردین ماه سال جاری با رکود مواجه شود و همین امر، بین 45 تا 50 میلیارد تومان فروش روزانه خودروسازان را به کمتر از 10 میلیارد تومان کاهش داده است که ادامه این روند منجر به تعطیلی کارخانجات خودرو خواهد شد.

به اعتقاد نعمت بخش، چنانچه تولید خودرو متوقف شده و یا کاهش شدیدی یابد، باز هم با برهم خوردن عرضه و تقاضا، پراید 17 میلیون تومانی که مردم به قیمت آن معترض هستند، به بالای 30 میلیون تومان خواهد رسید.