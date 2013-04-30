900 دستگاه خودرو براي امور حمل و نقل انتخابات در همدان تدارک ديده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم مولايي نيا با اشاره به همکاري مطلوب دستگاههاي اجرايي با کميته حمل و نقل ياد آور شد: کميته حمل ونقل ستاد انتخابات تامين خودروي مورد نياز بخشداريهاي تابعه و ساير کميته هاي ستاد انتخابات شهرستان همدان را برعهده دارد.

مولايي نيا گفت: حمل ونقل نمايندگان فرماندار، اعضاي شعب و صندوق هاي اخذ راي در روز انتخابات نيز از اهم وظايف کميته حمل ونقل است.

وي از دامنه گسترده برگزاري انتخابات در شهرستان همدان گفت و ادامه داد: بيش از 200 دستگاه خودروي ون، 350 دستگاه خودروي سواري و 95 دستگاه ميني بوس براي بخش مرکزي و شراء تدارک ديده شده است.

مولايي نيا خودروهاي اتوبوس، بالابر، جرثقيل، لودر، آتشنشان، کاميونت کانکس دار و وانت بار را ديگر خودروهاي مورد استفاده در انتخابات خواند و عنوان کرد: بيش از 70 درصد خودروهاي مذکور در 23، 24 و25 خردادماه بکارگيري و فعال خواهند شد.

مسئول کميته حمل و نقل ستاد انتخابات شهرستان همدان افزود: با تلفيق دو انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و رياست جمهوري کار کميته حمل ونقل نيز مضاعف شده است.