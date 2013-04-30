نقش "سرچارلزبرگریف" و "عبدالکریم قاسم" در تغییر نام خلیج فارس/اشاره قرآن به دریای پارس

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز مجتهد زاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بنده خلیج فارس شناسی را از سال ۱۳۴۹ آغاز کردم و سفرهای زیادی به این منطقه داشته و درگیر مطالعات و پژوهشهای زیادی بودم، بیان داشت: عمرم در راه تحقیق و پژوهش بر روی خلیج فارس سپری شد و از مجموع ۳۵ کتابی که منتشر کرده ام ۱۲جلد کتاب به زبان فارسی مربوط به خلیج فارس است.

وی عنوان کرد: عنوان آخرین کتابم نیز "خلیج فارس کهن تر از تاریخ" به زبان فارسی هم اکنون زیر چاپ است، کتابی در ایالات متحده آمریکا با عنوان "جزایر ایرانی خلیج فارس، تنب و ابوموسی" به زبان انگلیسی نیز زیر چاپ دارم.

وی در بیان اینکه دنیا زا سال 1950 به دنبال تغییر نام خلیج فارس است، خاطرنشان کرد: اولین کسی که این فکر را مطرح کرد "سرچارلزبرگریف" بود. این شخص مقیم سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس بود، سرچارلز به دولت بریتانیا پیشنهاد داد اکنون که توانسته ایم مردم خلیج فارس را عربی کنیم بهتر است اسم خلیج فارس را هم تغییر بدهیم،اما دولت انگلیس با این پیشنهاد موافقت نکرد تا درگیری های جدیدی به وجود نیاید.

مجتهدزاده اضافه کرد: تا اینکه در سال ۱۹۵۹ "عبدالکریم قاسم" در عراق کودتا کرد و به دنبال رهبری بر دنیای عرب بود و اولین کاری که توانست انجام دهد این بود که خلیج فارس را خلیج عربی کند، اما این شخص به دلیل کشتار مردم مورد تنفر دنیای عرب قرار گرفت و مورد توجه قرار نگرفت.

این استاد دانشگاه تهران افزود: در سال ۱۹۶۲"جمال عبدالناصر" در مصر از کلمه خلیج عربی استفاده کرد. آثار و نوشته های زیادی از عبدالناصر در مورد خلیج فارس داریم. ولی این یک بازی سیاسی بود که هدف صدمه زدن به ایران نبود بلکه سیاست، یک رقابت عربی –عربی بود و بحث رهبری دنیای عرب بود.

شکست چند صد میلیاردی پروژه تغییر نام خلیج فارس

وی تصریح کرد: در سال ۱۹۶۸ صدام حسین کودتا کرد و فشار زیادی برای این تغییرنام گذاشت. هر سال صدها میلیون دلار خرج کرد که اسم جعلی به کار ببرند ولی نتوانست. در واقع هدف آن رقابت با مصر برای رهبری دنیای عرب بود. منتها سعی می کرد که ایران را با دنیای عرب درگیر کند و نوع تبلیغات صدام حسین با بقیه افراد قبلی فرق می کرد و جنبه نژاد پرستی و ضد ایرانی داشت و جنبه عرب برتر از فارس را مطرح می کرد.

مجتهدزاده با بیان اینکه از سال ۱۹۳۵ تا اکنون ۲۰۱۳ این توطئه چند صد میلیاردی شکست خورده است. افزود: مردم خلیج فارس دارای یک فرهنگ ویژه خودشان هستند.آداب این منطقه در آن طرف حوزه شیخ نشین نیزهست و مردم با ادبیات و کلمه فارس بزرگ شده اند.

ایران تنها کشور خلیج فارس بود

وی افزود: ریال ایران تنها پول منطقه بود؛ مردم آنها تا سال ۱۳۵۰ پاسپورت ایرانی بود البته تا زمانی که انگلیسی ها آمدند و همه چیز را عوض کردند، جمعیتی که ما با آنها سرو کار داریم عرب نیستند و بیشتر آنها ایرانی الاصل هستند.عده ای هم عرب متعصب وجود دارند که اینها هم انگلیسی ها از سرزمین فلسطین به این منطقه آوردند، لازم است بدانید از دید علمی کاری که صدام حسین انجام داد به نفع مردم ایران بود وخود صدام نابود شد. ای کاش این دوستان آن طرف آبها هم عبرت می گرفتند.



وی در مورد اینکه آیا اهمیت راهبردی و استراتژیک خلیج فارس زمانی که آبراه نفتی جهان شده بود یا از قبل هم اهمیت آن به همین اندازه بود، بیان داشت: نه، از ابتدا هم بود. جهان بین دو فرهنگ و تمدن تقسیم بود. فرهنگ و تمدن ایرانی و یونانی. آثار و نتایج ایرانی در اثر حوادث از بین رفته است.

این استاد دانشگاه تهران افزود: در زمان هخامنشی به این منطقه دریای پارس گفته می شد و یونانیان به این منطقه خلیج پارس می گفتند. حتی در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است که کلمه بحرین در قرآن کریم ذکر شده است به معنی دو دریا. که به دو دریا اشاره کرده است. و حضرت رسول (ص)فرمودند: البحر فارسی و البحر رومی.

به گفته وی، تمام آبهای شرق جهان را دریای پارس می گفتند و تمام آبهای غرب را دریای رومی می گفتند. خلیج فارس از همان ابتدا خلیج فارس بوده و ایران هم تمدن بزرگ جهان بوده است.

گوگل یک مرجع رسمی نیست



این استاد دانشگاه در مورد شیطنت های سایت های خارجی مثل گوگل در جهت تغییر نام خلیج فارس، اظهارداشت: هرکسی هرچیزی که گفت نباید به آن گوش داد. اگر مرجع رسمی دست به این کار بزند درست است. گوگل یک مرجع غیر رسمی است و استاندارد نیست و نباید به آن اعتنا کرد و به آنها بها داد.

وی در تشریح روند نام گذاری روز ملی خلیج فارس گفت: با تعدادی از اساتید دانشگاههای ایران و چند نفر از دانشگاههای خارج کشور و اروپا یک مجموعه اینترنتی درست کرده بودیم به نام "خلیج فارس روی خط"، در این اواسط ناگهان یک فکر پیش آمد که تنها راه حلی که می توانیم در مقابل این تحریفات و تحرکات انجام دهیم در تقویم ملی یک روز را به نام روز ملی خلیج فارس مشخص و نام گذاری کنیم و مورد قبول هم واقع شد.

این استاد دانشگاه تهران ادامکه داد: رای گیری شد که چه روزی را در نظر بگیریم.ر وزهای مختلفی پیشنهاد شد. روز ۹ آذر ماه که روز بازگشت جزایر به ایران است و روز ۱۰ اردیبهشت ماه که سالروز اخراج پرتغالیها از ایران بود .دولت وقت روز دهم اردیبهشت را تشخیص داد و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی این روز را به تصویب رساند و دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شد.



مجتهدزاده اضافه کرد: بیشتر از ۶۰ سال درگیر بحث تغییر نام خلیج فارس هستیم. مردم عرب به چه نتیجه ای رسیده اند! در حالی که به نتیجه نرسیده اند هیچ، بلکه خلیج فارس نزد ایرانی ها چنان جایگاهی پیدا کرده است که هر لحظه حاضرند خون و جانشان را در این راه بدهند. پس نتیجه برای ایرانی ها بوده است نه برای اعراب.