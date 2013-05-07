جعفر مرادی شهدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به ادعاهای پیروز مجتهدزاده در خصوص چگونگی نامگذاري روز ملي خليج فارس در تقويم رسمي گفت: پس از واقعه نامیمون تحريف نام خليج فارس از سوي موسسه آمريكايي نشنال جئوگرافيک، بر اساس اعتقادات ملی و میهنی خود جهت محافظت از این نام تاریخی در اویل ديماه سال 1383 خورشیدی ایده‌ای تحت عنوان نامگذاری روز ملی خلیج فارس در تقویم خورشیدی ایران به پيوست چهار طرح ديگر از جمله "ایده طراحی نقشه خلیج فارس بر روی اسکناس، برگزاری جام خلیج فارس، راه اندازی موزه خلیج فارس در کرانه های جنوبی ایران، مستند سازی جغرافیای تاریخی خلیج فارس، بنادر و جزایر" از سوی اینجانب به آقای درازگيسو استاندار وقت هرمزگان ارائه شد.

وی عنوان کرد: در همان مقطع از جانب نماینده عالی دولت در استان طی دو نامه رسمی جداگانه به معاونت سياسي وزارت كشور (به شماره ثبت 114851) و اداره كل خليج فارس وزارت امور خارجه، ارسال و متعاقب آن نیز در 21 ديماه 1383 در نشريه "سفير جنوب" چاپ و منتشر شد، بنابراین بدنبال این اقدامات با پیگیری‌های انجام شده نهایتا پس از طي پروسه زماني حدودا پنج ماهه در اواخر عمر دولت خاتمي این طرح توسط شورای فرهنگ عمومي كشور تصويب و سرانجام مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز قرار گرفت كه تمامي مدارك مستند و مستدل در اين خصوص موجود است.

وی در پاسخ به چگونگی تعیین روز دهم اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس که مجتهدزاده به همراه گروهی موسوم به "خلیج فارس روی خط" مدعی آن هستند، گفت: این یک ادعا بیش نیست، زیرا پیشنهاد نامگذاری یک روز در تقویم رسمی تحت عنوان روز ملی خلیج فارس حال چه از سوی یک پژوهشگر هرمزگانی مطرح و به فرض چه از سوی گروه مجتهدزاده، اینکه چه روزی در تقویم به این روز اختصاص یابد نه در حیطه اختیارات ما بود و نه این گروه مدعی، بلکه این "گروه تاریخ دانشگاه تهران" بود که در پاسخ به استعلام شورای فرهنگ عمومی، روز 10 اردیبهشت که سالروز اخراج نیروهای اشغالگر پرتغالی از خلیج فارس و تنگه هرمز بود را پیشنهاد کرد که بی درنگ نیز پذیرفته شد.

این پژوهشگر هرمزگانی در پاسخ به بخش دیگری از ادعاهای مجتهدزاده که گفته بود روز دهم اردیبهشت‌ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس ابتدا توسط گروه ما مطرح و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت: این یک ادعای مضحک است، همانطور که همگان می‌دانند این طرح ابتدا در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و نهایتا در آخرین نشست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست سید محمد خاتمی تشکیل شد مورد تایید قرار گرفت و صد البته که نیازی به طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی نبود! و این ادعاها یعنی تحریف تاریخ!

وی در پایان با اشاره به قدرت نفوذ لابی این گروه که مجتهدزاده نیز عضو آن بوده در دانشنامه ویکی پدیا، افزود: متاسفانه این گروه نه تنها در موسسات داخل ایران بلکه در دانشنامه به اصطلاح آزاد ویکی پدیا نیز آنقدر توان نفوذ و لابی دارند که این روز را در راستای منافع خود مصادره و تحت هیچ شرایطی به دیگر پژوهشگران ایرانی اجازه ورود و ویرایش مقاله روز ملی خلیج فارس را نمی دهند و معتقدند فقط آنچه که گروه ما گفته و نوشته اند حق و حقیقت بوده و لاغیر!!

وی بیان داشت: هر چند که بر خلاف این تنگ نظری ها معتقدم روز ملي خليج فارس به عنوان نماد هويت ملي ايران متعلق به همه ی ايرانيان و ميهن دوستان است.

پیش از این در همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس که در بندرعباس برگزار شد، پیروز مجتهدزاده در برنامه زنده تلویزیونی سیمای مرکز خلیج فارس و گفتگو با خبرنگاران مدعی ارائه پیشنهاد روز ملی خلیج فارس شد این استاد دانشگاه در تشریح روند نام گذاری روز ملی خلیج فارس گفت: با تعدادی از اساتید دانشگاههای ایران و چند نفر از دانشگاه‌های خارج کشور و اروپا یک مجموعه اینترنتی درست کرده بودیم به نام "خلیج فارس روی خط"، در این اواسط ناگهان یک فکر پیش آمد که تنها راه حلی که می توانیم در مقابل این تحریفات و تحرکات انجام دهیم در تقویم ملی یک روز را به نام روز ملی خلیج فارس مشخص و نام گذاری کنیم و مورد قبول هم واقع شد.

پیروز مجتهدزاده ادامه داد: رای‌گیری شد که چه روزی را در نظر بگیریم. روزهای مختلفی پیشنهاد شد. روز ۹ آذر ماه که روز بازگشت جزایر به ایران است و روز ۱۰ اردیبهشت ماه که سالروز اخراج پرتغالیها از ایران بود .دولت وقت روز دهم اردیبهشت را تشخیص داد و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی این روز را به تصویب رساند و دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شد.