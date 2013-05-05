قیمت جدید پژو، سمند و وانت با جزئیات کاهش قیمت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: شورای رقابت امروز قیمت جدید محصولات ایران خودرو را تایید کرد.



وی افزود: نرخ جدید وانت باردو بنزینی با تزمز ضد قفل، 108میلیون یکصد هزار ریال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل جدید، 108میلیون و 700هزار ریال، وانت باردو دوگانه سوز با ترمز ضد قفل جدید 128میلیون و 200 هزار ریال و وانت باردو دو گانه سوز با ترمز ضد قفل 123میلیون و 100 هزار ریال می باشد.



معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، قیمت پژو 405اس ال ایکس با موتور تی 5،کیسه هوای راننده 231 میلیون و 100 هزار ریال عنوان کرد و اظهار داشت: پژو405 بنزینی جی ال ایکس با کیسه هوای راننده 221 میلیون 800هزار ریال می باشد.



بابایی ادامه داد: پژو405 دوگانه سوز جی ال ایکس با کیسه هوای راننده 236میلیون 600هزار ریال است. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو ادامه داد: سمند ال ایکس ای اف 7 پایه گاز سوز 256میلیون ریال و900هزار ریال عرضه خواهد شد.



وی ادامه داد: سمند ال ایکس ای اف 7 بنزینی با کیسه هوای راننده، 242میلیون 800هزار ریال خواهد بود، همچنین سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده 230میلیون ریال قیمت گذاری شده است.

بابایی، قیمت سمند ال ایکس سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده را 248میلیون 500هزار ریال عنوان کرد و خودروی سمند اس ای با کیسه هوای راننده را 206میلیون 200هزار یال مطرح کرد.



وی ادامه داد: خودروی پژو پارس سال با کیسه هوای راننده 269میلیون 700هزار ریال و پژو پارس معمولی دوگانه سوز با کیسه هوای راننده 282میلیون 800ریال خواهد بود.

پیش از این، در اواخر اسفند 91 قیمت پژو 405 بنزینی SL معادل 25 میلیون و 500 هزار تومان، پژو پارس سال معادل 29 میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز 30 میلیون و 700 هزار تومان، سمند ال ایکس بنزینی 26 میلیون تومان و سمند ال ایکس پایه گاز سوز 26 میلیون تومان تعیین شده بود.

البته قیمت در اواخر اسفند ماه نسبت به نرخ مصوب اواسط بهمن ماه قیمت پژو 405 بنزینی SL معادل 500 هزار تومان، پژو پارس سال معادل یک میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز یک میلیون تومان، سمند ال ایکس بنزینی 500 هزار تومان و سمند ال ایکس پایه گاز سوز 500 هزار تومان ارزان شده بود.

مشتریانی که بعد از 17 بهمن ماه 91 اقدام به خرید و یا تحویل خودرو نموده اند، خودرو آنها با قیمت جدید محاسبه و مابه التفاوت قیمتی آن به آنها مسترد خواهد شد.