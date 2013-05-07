به گزارش خبرنگار مهر، جواد نجم الدین در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما گفت: پرداخت نشدن تسهیلات بانکی در زمان مناسب ، ندادن ارز مرجع و افزایش قیمت مواد اولیه دلایل افزایش بهای خودرو در سال 91 بود.

وی افزود: تا سال 90 ما قیمت خودروها را به رغم افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش بهره وری و تولید ثابت نگه داشته بودیم.

مدیرعامل گروه خودروساازی ایران خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت نرخ تورم در صنعت خودرو به رسمیت شناخته شده و این فرمول فصل الخطاب است، تاکید کرد: فرمول تعیین قیمت خودروی شورای رقابت علمی و راهگشای صنعت خودرو است .

وی درباره خبرهایی مبنی بر سرمایه گذاری خودروسازان با تسهیلات بانکی در بخشهایی به جز خودرو اظهارداشت: ایران خودرو منابع دریافتی را صرف صنعت خودرو سازی کرده است.

نجم الدین با تاکید بر اینکه انحصاری در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد، گفت: زمانی باید تعرفه واردات خودرو را کاهش داد که محیط کسب و کار بهبود و نرخ تسهیلات بانکی و مالیات کاهش یابد.

به گفته وی، با توجه به مشکلاتی که برای صنعت خودرو سازی ایجاد شد، ما یک نفر را تعدیل نکردیم در حالی که خودروسازی پژو فرانسه هزاران نفر را اخراج کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو با بیان تاریخچه ای از صنعت خودرو سازی ایران، گفت: اکنون هزار قطعه ساز خودرو در کشور فعالیت می کنند که از 100 تا 6 هزار نفر در هر کدام یک از آنها مشغول به کار هستند.

وی در عین حال اعلام کرد: خودروی دنا در دو ماه آینده رونمایی و پیکان وانت از رده تولید این گروه خارج می شود.

مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه در تولید 206 خودکفا شده ایم، گفت : به زودی وانت یو 90 و وانت سمند به بازار می آید.

نجم الدین با بیان اینکه نرخ بالای تسهیلات بانکی تولید را متوقف می کند، اظهارداشت: برای ساخت هر پلت فورم با قیمت‌های کنونی به یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.

سعید مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این برنامه گفت: خودروسازان تسهیلاتی را که از بانکها دریافت می کنند،برای تامین مواد مورد نیاز خود و کمک به جبران هزینه ها سرمایه گذاری می کنند.

وی درباره فرمول ارائه شده شورای رقابت برای تعیین نرخ خودروها افزود: این فرمول موجب ثبات در قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد.

مدنی گفت: با این فرمول مشکل قیمت گذاری خودروهای ساخت داخل رفع می شود اما این فرمول برای خودروهایی که قطعات آن وارد می شود، پاسخگو نیست.

وی اظهارداشت: اکنون 60 صنعت مربوط به خودروسازی داریم که اگر خودرو ساز دچار مشکل شود، این صنایع نیز دچار بحران می شوند.

مدنی گفت: کشورهای همسایه متقاضی محصولات ما هستند و خودروهای ما با توجه به بهای دلار خودروهای ارزان قیمتی است. امسال دو خودروی رونمایی شده به تولید انبوه می رسد و در سالهای آینده نیز 3 خودروی جدید ارائه خواهیم کرد.

مدیر عامل گروه صنعتی سایپا اضافه کرد: در سال 1404 تولید 3 میلیون خودرو در کشور پیش بینی شده که دومیلیون آن برای مصرف داخل و یک میلیون برای صادرات در نظر گرفته شده است .

مدنی با بیان اینکه اگر مشکلات خودرو سازان رفع شود، افق صنعت خودرو در کشور روشن است و می توانیم جزو 10 خودروساز بزرگ جهان شویم ، تصریح کرد: اکنون رتبه صنعت خودرو سازی کشور به دلیل کاهش تولید از سیزدهم به هجده جهان سقوط کرده است.





