به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به تخریب مقبره صحابه پیامبر اکرم (ص) بیانیه‌ای‌ صادر کرد.



متن بیانیه به این شرح است:



بار دیگر دست جهالت از آستین تروریست های تکفیری به درآمد و جنایت دیگری را رقم زد. حمله به مضجع شریف حجر بن عدی و نبش قبر صحابه بزرگوار پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و آتش زدن مرقد شریف جعفر طیار نشان از باطن پلید این جانیان است. اگر زمانی اسلاف جنایتکار این تروریست ها با یاران پیامبر دشمن بوده و اقدام به شهید کردن این بزرگواران می کردند، امروز بازماندگان فکری آنان و جاهلان مسلمان نما با پیکر این اسوه های اخلاص دشمنند.



اینگونه اعمال آشکارا نشان از کوته فکری این جماعت دارد و مشخص می کند چنانچه این قوم نادان در سوریه به قدرت برسند جنایات فجیع تری را علیه مسلمانان و مسیحیان آن دیار رقم خواهند زد و حتی اماکن مقدس نیز از جهالت و شقاوت آنان در امان نخواهد ماند.



به نظر می رسد هدف اصلی حرکت اخیر تروریست‌های سلفی، ایجاد اختلاف و فتنه مذهبی است از این رو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن این جنایات، همه مراجع و سازمان های فرهنگی بین المللی و جهان اسلام و علما و دانشمندان مسلمان را به حرکت یکپارچه در محکومیت این اعمال خلاف دین و بشریت و تفرقه افکنانه دعوت می نماید .