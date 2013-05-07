به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه حقوقی - سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

حرکت بیداری اسلامی با سرنگونی حکام وابسته و مرتجع عرب در حالی دوران بازیابی خود را طی می کند که هنوز آتش خشم و کینه استکبار جهانی برای انتقام گیری از جبهه مقاومت در کشور سوریه شعله ور است.

در طی حدود دو سالی که از آغاز تلاش ها برای شکست جریان مقاومت در سوریه می گذرد، حاصل دخالت های مستقیم قطر، عربستان و ترکیه و حمایت های آشکار و نهان آمریکا و اسرائیل بیش از 50 هزار کشته و زخمی و خسارت های فراوان معنوی و مادی بوده است.

این روزها در حالی خبر فاجعه هتک حرمت به مزار صحابی بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم را می شنویم که پیش از این نیز در قالب تخریب گسترده مساجد و زیارتگاه های مسلمانان، جسارت به اماکن مذهبی و دینی در سوریه، حمله به مراسمات مذهبی و سلب آزادی¬های دینی مسلمانان، شاهد نقض مکرر حقوق بشر توسط گروه¬های سلفی و تروریستی حمایت شده توسط غرب در سوریه بوده ایم.

این در حالی است که هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها و سلب آزادی های مذهبی مردم و نیز تخریب و هتک حرمت به اماکن مذهبی و دینی در چارچوب حقوق بین الملل و در قالب اعلامیه ها و منشورهای بین المللی نفی و رد شده است، که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.

1. حق آزادی مذهب، عقیده و برگزاری مراسمات مذهبی به طور عمومی یا خصوصی بر اساس بند یک ماده 2 و مواد هجدهم و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و هیچ کس نمی تواند آزادی های مذهبی دیگران را سلب نماید.

2. بر اساس بند 3 ماده یک منشور ملل متحد احترام به آزادی های اساسی به دور از هرگونه تبعیض مذهبی و ماده سوم همین سند جهانی، حق آزادی و امنیت شخصی مورد تأکید قرار گرفته است.

3. بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خودمختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز ممنوعیت مطلق توسل به زور مقرر شده و به علاوه، تهدید به کاربرد زور و دیگر شیوه های مغایر با مقاصد ملل متحد از عداد راهبردهای قانونی کشورها خارج قلمداد شده است. در این چارچوب، تنها اقدامات قهری ملل متحد بر وفق تصمیم لازم الاجرای فصل هفتمی منشور و حق ذاتی دفاع مشروع با برخی شرایط از این ممنوعیت استثنا شد.

گفتنی است قطعنامه ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد سوریه تهیه شده بود با وتوی چین و روسیه -دو عضو دائم شورای امنیت- به نتیجه نرسید و بدین ترتیب، امکان مداخله در امور این کشور به استناد فصل هفتم منشور رد شد.

4. علی رغم تصریح بند 7 ماده ‌2 منشور ملل متحد به «عدم مداخله سازمان ملل در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورها است»، با این وجود همچنان شاهد اظهارنظر های نسنجیده شما در امور داخلی سوریه هستیم. این در حالی است که تا کنون هیچکدام از هیأت های نظارت سازمان ملل در امور سوریه و نیروهای حافظ صلح نتوانسته اند در آرامش بخشی به اوضاع سوریه کمک کنند.

5. اعلامیه اصول حقوق بین الملل 1970 نیز به صراحت تمام، عدم مداخله مستقیم ویا غیر مستقیم در امور داخلی کشورها را از اصول حقوق بین الملل مطابق منشور ملل متحد برشمرده و بیان داشته است که هیچ دولت و یا گروه از دولتها حق ندارند، به هر علتی که باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخلۀ نظامی و هرگونه مداخلۀ دیگر، یا تهدید برضد شخصیت یک دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت، نقض حقوق بین الملل محسوب می شوند.

در این میان موارد متعدد حمایت های آشکار آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطر و عربستان از تروریست های چند ملیتی در سوریه و گروه های سلفی و تکفیری خودساخته استکبار و نیز تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بدون واکنش نهادهای بین المللی مسئول متأسفانه همچنان ادامه دارد.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن محکوم کردن هرگونه افراطی گری ضد دینی، هتک حرمت اماکن مذهبی و مزار بزرگان اسلام همچون حجر بن عدی و جعفر بن ابی طالب علیهما السلام را که با حمایت های غربی، عربی و ترکی از جریان آمریکایی-اسرائیلیِ معارض در سوریه انجام می شود، اعلام می دارد که تنها راه حل بحران سوریه تنها بدست ملت مقاوم سوریه بوده و در پای صندوق های رأی رقم خواهد خورد و از جنابعالی می خواهد تا نسبت به مسئولیت های حقوقی خود پایبند بوده و با به رسمیت شناختن اراده ملت های مظلوم بحرین و سوریه، از زیر پا نهادن هرچه بیشتر حقوق بشر جلوگیری کرده و از چهره نهادهای بین المللی حقوقی اعاده حیثیت نمایید.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام