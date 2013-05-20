به گزارش خبرگزاری مهر، کمتر از یک ماه تا یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و این در حالی است که اخبار موثق و غیر موثق حول این انتخابات و کاندیداهای احتمالی آن هر روز در رسانه های کشور منتشر می شود. خبرگزاری مهر برخی از مهمترین این اخبار را به صورت روزانه منتشر می کند.

هاشمی رفسنجانی در یک قدمی رد صلاحیت

الف: شنیده ها حاکی از آن است که اکثریت اعضای شورای نگهبان معتقدند که هاشمی صلاحیت حضور در این دوره از انتخابات را ندارد. این خبر البته هنوز بصورت رسمی تائید نشده است. کدخدائی اعلام کرده بود که تا آخر اردیبهشت تکلیف رقبا مشخص می شود و وزارت کشور تصمیم شورای نگهبان را اعلام می کند.

دو قطبی دولت سازندگی و احمدی نژاد تصنعی است

خبر آنلاین: عماد افروغ استاد دانشگاه گفت: بین دولت سازندگی و دولت مستقر در سیاست های پراگماتیستی و عمل گرایانه و بی توجهی به مشورت تفاوتی ندیده ام و این قطبیت را تصنعی می دانم.



وی در پاسخ به این سؤال که فکر می کنید تعدد نامزد ها در عرصه انتخابات به نفع فضای سیاسی کشور است، یا حضور نامزدهای جدی و محدود که رقابت نزدیکی دارند، اظهار داشت: مهم تعداد نیست، چرا که حتی در نظام حزبی نیز باید جریانات و اشخاص حاضر در صحنه، معرف سلایق مختلف و بالفعل جامعه باشند و واقعیت طیف گونه جامعه را بازتاب دهند.

افروغ در پاسخ به اینکه آیا حضور شخص مورد نظر ریاست جمهور می تواند معرف همان جریان سوم باشد، تاکید کرد: او به هیچ وجه نمی تواند معرف جریان سوم باشد و شخصاً هیچ گاه بین او و سیاست ها و رفتارهایش با جریان طرفدار دولت و به اصطلاح مقابل او تفاوتی در عمل ندیده ام.

مقایسه سه نظرسنجی قابل اتکا



الف : سه نهاد معتبر اجرائی و رسانه ای در خصوص اقبال مردم به کاندیداها نظرسنجی های جداگانه انجام دادند که بصورت مقایسه ای در ادامه می آید:



وضعیت رای قالیباف مطابق این نظر سنجی به ترتیب 19.8-15.8-15.3 درصد است. با همین ترتیب وضعیت دیگر کاندیداها نیز بدین شرح است: محسن رضائی 4.6-5-3.9 وضعیت ائتلاف سه گانه در مجموع 26.5-29.5-31 درصد است. وضعیت اصلاح طلبان در مجموع بدون مشخص کردن کاندیدای خاص 25-24 و 24 درصد است. وضعیت خاتمی با هدف برآورد از پایگاه اجتماعی وی به ترتیب 13-17.2 . 12.5 درصد است. وضعیت حداد عادل 4.7-7.8 و 7.4 درصد است.وضعیت مشائی 3.6-5 و 4.8 درصد است.هاشمی در این نظرسنجی 12.15-15 و 11.9 درصد و ولایتی 6.65 و 8.9 و 9.9 درصد است.

احمدی‌نژاد در حق ملت ایران ‌ناسپاسی ‌کرد

فارس : حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه احمدی‌نژاد فکر می‌کرد حضور مردم در انتخابات 88 به‌ خاطر شخصیت فردی وی بوده است، گفت : غرور زیاد رئیس‌ جمهور کنونی سبب شده که نعمت‌های الهی را فراموش و ناسپاسی کند.



ابراهیمی به مرخصی احمدی‌نژاد برای همراهی با مشایی اشاره کرد و افزود: از رئیس جمهور مردم مرخصی پذیرفته نیست در صورتی که در شرایط اضطراری هم حتی سفرهای وی لغو می‌شود حال چگونه رئیس جمهور مرخصی برای حمایت از یک کاندیدا گرفته است.



وی احساس غرور و قانون‌مدار نبودن رئیس جمهور فعلی را از شاخصه‌های اصلی وی برشمرد و اضافه کرد: همین بی‌اعتنایی به حرف‌های دیگران و همین که قانون توسط احمدی‌نژاد رعایت نشد سبب موفق نشدن وی شد .

تکذیب دیدار فرزندان هاشمی با خاتمی و خبرنگار فراری

انتخاب : در همین رابطه، خبرنگار انتخاب در تماس با یکی از اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، خبر مذکور را به شدت تکذیب کرد.



این فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت که اساساً هیچ یک از فرزندان آقای هاشمی با آقای خاتمی دیداری نداشته اند.



وی این ادعا که «نگران نباشید، عملا من رئیس‌جمهور خواهم بود» را مضحک خواند و گفت: این ادعا نشان می دهد که سازندگان این خبر، کوچکترین شناختی از پدرم ندارند.



این فرزند آیت الله هاشمی، همچنین انتشار ادعاهای دیگر در مورد یکی دیگر از اعضای خانواده مبنی بر دیدار با یکی از خبرنگاران فراری را تکذیب کرد.



جريان فتنه و انحراف به گفتمان مشترک رسيده‌اند

باشگاه خبرنگاران : حميدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی سپاه با اشاره به نزديك شدن به زمان يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري در 24 خرداد گفت: صحنه انتخابات امروز شاهد دو جریان است، یک طیفی که گفتمان انقلاب اسلامی، امام (ره) و مقام معظم رهبری را به جلو می‌برد و طیف دیگری که حرف و شعارهایشان مغایر با گروه اول است.

وی با اشاره به اشتراکات گفتمانی این جریان با رسانه‌های غربی افزود: امروز هر دو جریان فتنه و انحراف به اشتراکات گفتمانی رسیده‌اند که همان گفتمان سازش است؛ رسانه‌های خارجی هم در واقع مدافع همین گفتمان که مقابل گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است، هستند.

سخنگوی جبهه پایداری: نمی توانیم توان اجرایی جلیلی را تضمین کنیم

عماریون : سید امیر حسین قاضی زاده سخنگوی جبهه پایداری در گفتگو با دانشجویان و در حاشیه نشست انتخاباتی دانشگاه خواجه نصیر که با حضور وی و حسین قربان زاده نماینده محمدباقر قالیباف برگزار شده بود، توان اجرایی لنکرانی را از جلیلی بالاتر دانست.

وی گفت : آقای جلیلی اگر کاندیدا بشود ما انقلابی بودن گفتمانش را تایید می کنیم اما نمی توانیم توان اجرایی اش را تضمین کنیم. نگاه کنید سوال این است همین الان اگر قرار باشد احمدی نژاد امثال افرادی مثل زاکانی را به کار گیرد حاضرند زیر پر و بال او بروند آقای فروزنده الان در دولت چه کار می کند؟ وقتی که آقای لنکرانی هم رای بیاورد همه حاضرند با او کار کنند .



حتی اگر دکتر قالیباف هم رای بیاورد خیلی ها حاضرند با او کار کنند. کار خوبی هم می کنند می روند کار می کنند. چون مال نظام است دیگر مال آدمها نیست.



