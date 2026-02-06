به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک ایام‌الله دهه فجر، به تشریح ابعاد مختلف دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

وی در ابتدای خطبه‌ها با سفارش همگان به تقوای الهی، انقلاب اسلامی را مایه احیای معنویت و عزت ملت ایران دانست و گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) روح امید و توانستن را در کالبد ایرانیان زنده کرد و ملت را از ذلت بندگی طاغوت به استقلال و آزادی بر مبنای دین رساند.

وی با اشاره به تهدیدات و رجزخوانی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، این اقدامات را ناشی از تصورات باطل دشمن ارزیابی کرد و افزود: «دشمن تصور می‌کرد با ایجاد ناامنی‌های داخلی می‌تواند ملت را با خود همراه کند، اما مردم با حضور در میدان ثابت کردند که پایبند به ارزش‌های دینی هستند و هیچ ایرانی غیرتمندی اجازه تعرض به خاک کشور را نخواهد داد.

امام جمعه ایلام به آرامش و تدبیر مقام معظم رهبری در مواجهه با تهدیدات خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: «حضور مقتدرانه رهبر انقلاب در مرقد امام (ره) و سخنان حکیمانه ایشان، تحلیلگران دنیا را متحیر کرد. ایشان با نگاهی تحقیرآمیز، رئیس‌جمهور آمریکا را به یک خواستگار احمق تشبیه کردند و بر این نکته تاکید ورزیدند که اگر دشمن جنگی راه بیندازد، آن جنگ منطقه‌ای خواهد بود و منجر به نابودی پایگاه‌های آنان و رژیم صهیونیستی خواهد شد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر قدرت بازدارندگی کشور، ایران را یک ابرقدرت موشکی نامید و تصریح کرد: در صورت هرگونه حماقت از سوی دشمن، رزمندگان ما در کوتاه‌ترین زمان اهداف آمریکا را در منطقه نابود خواهند کرد. امروز دشمن با برخورد به سد پولادین مردم و نیروهای مسلح، راه حمله را بسته دیده و مجدداً بحث مذاکره را مطرح کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات اشاره کرد و یادآور شد: ما از مذاکره با آمریکا خاطره خوشی نداریم و فریب‌های برجام را فراموش نکرده‌ایم. با این حال، امروز میان میدان و دیپلماسی وحدت کافی وجود دارد و تیم مذاکره‌کننده با پشتوانه مردم و هدایت‌های رهبری، می‌تواند با عزت در برابر دشمن ایستادگی کند.



نماینده ولی فقیه در استان ایلام در ادامه، اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران را شدیداً محکوم کرد و گفت: سپاه پاسداران محبوب‌ترین نیروی انقلاب و بزرگترین سازمان مبارزه با تروریسم است. اروپایی‌ها که در برابر جنایات داعش، منافقین و نسل‌کشی در غزه سکوت کرده‌اند، امروز در اقدامی احمقانه سپاه را هدف قرار داده‌اند، اما باید بدانند سپاه رکن پایدار انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با ابراز خرسندی از ثبت «روز ایلام» در تقویم رسمی کشور، خاطرنشان کرد: نامگذاری سالروز آزادسازی مهران در دهم تیرماه به عنوان روز ایلام، فرصتی ارزشمند برای تبیین نقش ممتاز مردم این استان در دفاع مقدس و زمینه‌سازی برای محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در پایان ضمن تبریک روز سربازان گمنام امام زمان (عج)، از زحمات نیروهای اطلاعاتی در خنثی‌سازی توطئه‌های موساد و سیا تقدیر کرد و افزود: حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، بهترین پشتوانه برای نظام و تیم مذاکره‌کننده خواهد بود تا با اقتدار از حقوق ملت دفاع کنند.