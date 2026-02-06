تساوی فجرسپاسی و تراکتور در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال فجرسپاسی و تراکتور در هفته بیستم لیگ برتر امروز جمعه ۱۷ بهمن و از ساعت ۱۴:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در نیمه اول هر دو تیم نمایش متعادلی ارائه دادند. شاگردان پیروز قربانی در فجرسپاسی با تمرکز بر انسجام دفاعی و استفاده از ضدحملات به دنبال غافلگیر کردن حریف بودند، در حالی که تراکتوریها با در اختیار گرفتن مالکیت توپ، سعی در فشار بر دروازه میزبان داشتند.
نخستین گل مسابقه در دقیقه ۳۸ رقم خورد؛ جایی که پاس عمقی و بلند علی هلیچی با اشتباه مدافعان تراکتور همراه شد و مهدی شریفی در موقعیت تکبهتک با علیرضا بیرانوند قرار گرفت و توانست با ضربهای دقیق، دروازه تراکتور را باز کند تا فجرسپاسی پیش بیفتد.
پس از این گ، تراکتور حملات خود را افزایش داد و خیلی زود به نتیجه رسید. در دقیقه ۴۱ پاس مهدی ترابی به امیرحسین حسینزاده رسید و بهترین گلزن فصل تراکتور با ضربهای حسابشده موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.
در ادامه این نیمه، دو تیم تلاش کردند تا برتری را به سود خود تغییر دهند اما موقعیت خطرناکی روی دروازهها ایجاد نشد تا نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان برسد.
نظر شما