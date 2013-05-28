به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز سه‌شنبه در سالن آکادمی فوتبال در حال برگزاری است یحیی گل‌محمدی سرمربی پیشین تیم پرسپولیس دقایقی پس از شروع مراسم در سالن کنفرانس حضور یافت و کنار محمد رویانیان نشست. گل‌محمدی در حالی به این نشست آمده است که چندی پیش از سرمربیگری تیم پرسپولیس استعفا داد و به تیم نفت‌تهران پیوست.

در این نشست علی دایی، محمد رویانیان و محمد پنجعلی نیز حضور دارند. قرار است مراسم معارفه رسمی علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این نشست انجام گیرد. مدیرعامل پرسپولیس در این مراسم با اهدا لوحی از گل محمدی تقدیر کرد.