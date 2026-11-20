https://mehrnews.com/x3dFwb ۲۹ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۶ کد مطلب 7016906 استانها گلستان استانها گلستان ۲۹ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۶ حضور شبانه گرگانیها در صحنه؛ ایستادگی مردم پای آرمانهای انقلاب گرگان-مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و حمایت از نظام تأکید کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 7016906 کپی شد مطالب مرتبط رونمایی از پرچم منقش به دستخط مقام معظم رهبری در اجتماع مردم زنجان خونخواهی زنجانیها در دویست و شصت و چهارمین شب دفاع از وطن وحدت اقوام زیر پرچم امام حسین(ع) در آذربایجان غربی تحقق یافته است تجدید بیعت سلماسیها در موج ۲۶۴ مقاومت ملی با آرمان های انقلاب اسلامی نمایش اقتدار، اتحاد و همدلی مردم ارومیه در سنگر خیابان اجتماع مردم دیّر در شب ۲۶۴ حماسه و پایداری اجتماع بزرگ استمرار بیعت در زنجان میدانداری مردم یزد در شب ۲۶۴ همچنان ادامه دارد اهتزاز پرچم اهدایی مقام معظم رهبری در اسفرورین برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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