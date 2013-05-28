به گزارش خبرنگار مهر اولین جلسه تیم فوتبال پرسپولیس زیر نظر کادر فنی جدید از ساعت 20 با حضور 10 بازیکن و کلیه افراد کادر فنی درفشی فر آغاز شد.

در این تمرین بازیکنانی چون رضا حقیقی ، یونس شاکری، عباس زاده، مهرداد کفشگری، هادی نوروزی، میلاد غریبی، رضا نورمحمدی، حمید علی‌عسگر، حسین کنعانی و رضا محمدی آغاز شد. در این بین بازگشت علی‌عسگر به پرسپولیس هم از نکات جالب توجه این تمرین بود.

علی دایی، به اتفاق کریم باقری، محمد دایی، بهزاد غلامپور، جواد منافی و رضا فروزانی نیز عملکرد بازیکنان را در این تمرین زیر نظر گرفته بودند.

حاشیه‌های دیگر این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* در هنگام حضور علی دایی و محمد رویانیان یک راس گاو و سه راس گوسفند را قربانی کردند.

* حدود 50 هوادار آذری فقط برای تشویق علی دایی در ورزشگاه درفشی فر حضور پیدا کرده بودند.

* در این تمرین پیشکسوتانی همچون ابراهیم آشتیانی، اسماعیل حلالی، کاظم سیدعلیخانی، محمد پنجعلی حضور داشتند.

* هواداران به محض حضور دایی و رویانیان به شدت به تشویق این دو پرداختند. پس از ورود دایی و رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با هوادارانی که خواهان حضور علی کریمی در تیم بوده‌اند، شروع به صحبت کرد.

* رویانیان به هواداران قول داد تا این لحظه از لیست مد نظر علی دایی موفق به جذب 5 بازیکن شده و سه بازیکن دیگر را نیز جذب خواهیم کرد که طی 24 یا 48 ساعت اسامی آنها را اعلام می‌کند.

* علی دایی نیز در مقابل ابراز احساسات هواداران تیم پرسپولیس به سمت هواداران رفت و برای آنها دست تکان داد.

* حدود 20 عکاس و خبرنگار و تصویربردار تلویزیونی برای پوشش اولین تمرین تیم پرسپولیس پیش از آغاز سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه درفشی فر حضور داشتند.

* پیش از آغاز تمرین محمد رویانیان، علی دایی و سایر اعضای کادر فنی در رختکن حضور یافتند و جلسه معارفه کادر فنی جدید را به جای آوردند.

* همه اعضای کادر فنی و بازیکنان پیش از آغاز تمرین از زیر قرآن گذشتند و بازیکنان زیر نظر مولایی مربی بدنساز شروع به دویدن دور زمین کردند که در این دویدن کریم باقری نیز پا به پای بازیکنان شروع به دویدن کردند.

* پیش از آغاز تمرین رویانیان و علی دایی در رختکن حضور داشتند و دقایقی با بازیکنان به صحبت و گفتگو پرداختند.

* برای دیدن نخستین تمرین تیم پرسپولیس حدود 1000 هوادار پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر حضور داشتند که به طور مداوم به تشویق علی دایی و بازیکنان و سایر اعضای کادر فنی پرداختند.

* عادل کلاه‌کج هم در محل تمرین حضور داشت اما به علت اینکه در فهرست بازیکنان علی دایی حضور ندارد، اجازه حضور در تمرین به او داده نشد.

* این تمرین به مدت 45 دقیقه به طول انجامید و بازیکنان تنها به دویدن دور زمین و کارهای هوازی و کششی پرداختند.