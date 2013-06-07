مهم پیروزی برابر لبنان است نه گلزنی من/ تمرکزمان روی کسب سه امتیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان‌نژاد در حاشیه تمرین عصر روز جمعه تیم ملی در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از بازی با قطر و شکست دادن این تیم به سمت ایران حرکت کردیم و به همین دلیل روز گذشته بازیکنان کمی خسته بودند اما امروز شرایط بهتر و بازیکنان آماده تر هستند و تمام تمرکزمان را گذاشتیم تا لبنان را شکست دهیم.

وی در همین خصوص افزود: نباید بگوییم لبنان تیم خوبی نیست و می توانیم به راحتی 4 یا 5 گل به این تیم بزنیم باید نگاه کنیم و ببینیم که لبنانی ها چگونه 90 دقیقه از کره جنوبی پیش افتاده بودند و در واپسین لحظات برد را با تساوی عوض کردند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در همین خصوص افزود: ما باید همانطور که مقابل قطر بازی کردیم تمرکز خود را بر روی کسب سه امتیاز بگذاریم.

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر انگیزه دارید مقابل لبنان نیز مانند بازی با قطر گلزنی کنید اظهار داشت: مهم این است که سه امتیاز بازی را بگیریم و برای رسیدن به این هدف اهمیتی ندارد که چه کسی گل بزند. مهم این است که سال آینده در برزیل حضور داشته باشیم.

مهاجم تیم ملی ایران تصریح کرد: همانطور که گفتم در حال حاضر تمرکز خود را بر روی شکست تیم ملی لبنان قرار دادیم و در همین خصوص تا روز بازی با همه توان خود به خوبی تمرین می کنید.

رضا قوچان نژاد در پاسخ به این پرسش که هواداران تیم ملی در ورزشگاه آزادی در بازی با لبنان چقدر اهمیت دارد گفت: در هر بازی که تیم ایران مقابل حریفانش در ورزشگاه آزادی دارد با پر شدن ورزشگاه کار برای حریفان سخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان در هفته نهم مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 20 روز سه شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. ایران با 10 امتیاز در رده سوم گروه اول این مسابقات قرار دارد.