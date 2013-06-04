رویانیان به ایران بازگشت/ میلاد غریبی سهمیه لیگ برتری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، روابط عمومی این باشگاه اعلام کرد: میلاد غریبی بازیکن زیر 21 سال تیم سایپا که با مسئولان باشگاه به توافق رسیده و در تمرینات اردوی اردبیل نیز حضور دارد، سهمیه لیگ برتری محسوب نمی‌شود.

باشگاه پرسپولیس در این باره افزود: میلاد غریبی بازیکن رده زیر 21 سال است و باشگاه سایپا فصل گذشته نام او را در میان 22 بازیکن بزرگسال یا 5 بازیکن زیر 23 سال جای نداده و نام این بازیکن به عنوان سهمیه امیدها و جوانان سایپا به سازمان لیگ ارائه شده است، بنابراین بر اساس قوانین میلاد غریبی سهمیه لیگ برتری محسوب نمی‌شود.

این باشگاه همچنین خبر داد: محمد رویانیان که عازم امارات شده بود پس از توافق با وینگادا و حضور در تمرینات تیم ملی و دیدار با مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال، کادر فنی و ملی‌پوشان و گفتگوی مقدماتی به منظور تمدید قرارداد با ملی‌پوشان پرسپولیس و همچنین مذاکره با یک شرکت بزرگ اماراتی به منظور جذب اسپانسر و گفت و گو با برخی تاجران ایرانی مقیم امارات برای کارهای اقتصادی، بامداد امروز سه‌شنبه به ایران بازگشت.

