دومین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی همچنان پیشتاز

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در ساعت 8 صبح روز شنبه دومین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
به گفته وی آراء کاندیداها در شمارش اولیه به این شرح است:
حسن روحانی 834 هزار 859 رای
محمد باقر قالیباف 320 هزار و 562 رای
سعید جلیلی 257 هزار و 822 رای
محسن رضایی میر قائد 214 هزار 368 رای
علی اکبر ولایتی 106 هزار و 144 رای
سید محمد غرضی 25 هزار و 324 رای
به گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور تا این لحظه 3573 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 1.819.984 هزار رای که آراء صحیح 1.759.079 رای است.
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