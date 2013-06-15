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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۷:۱۹

دومین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی همچنان پیشتاز

دومین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی همچنان پیشتاز

رئیس ستاد انتخابات کشور دومین بخش از نتایج آرای یازدهمین دوره انتخابات را اعلام کرد که طبق آن حسن روحانی با اختلاف نسبتا قابل توجهی از سایر رقبا در صدر نتایج انتخابات قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در ساعت 8 صبح روز شنبه دومین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گفته وی آراء کاندیداها در شمارش اولیه به این شرح است:

حسن روحانی 834 هزار 859 رای

محمد باقر قالیباف 320 هزار و 562 رای

سعید جلیلی 257 هزار و 822 رای

محسن رضایی میر قائد 214 هزار 368 رای

علی اکبر ولایتی 106 هزار و 144 رای

سید محمد غرضی 25 هزار و 324 رای

به گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور تا این لحظه 3573 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 1.819.984 هزار رای که آراء صحیح 1.759.079 رای است.

وی همچنین درخصوص ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر تاخیر ستاد انتخابات کشور در اعلام نتایج شمارش آراء نیز گفت: هیچ تاخیری وجود ندارد همانطور که در مصاحبه های قبلی عرض کردم بنا نداریم که دقت و صحت را فدای سرعت کنیم .
 
مرتضوی گفت: امیدواریم در گزارشات بعدی بتوانیم آمار و ارقام بیشتری اعلام کنیم.

 

کد مطلب 2076794

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