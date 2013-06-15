دومین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی همچنان پیشتاز

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در ساعت 8 صبح روز شنبه دومین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.



به گفته وی آراء کاندیداها در شمارش اولیه به این شرح است:



حسن روحانی 834 هزار 859 رای



محمد باقر قالیباف 320 هزار و 562 رای



سعید جلیلی 257 هزار و 822 رای



محسن رضایی میر قائد 214 هزار 368 رای



علی اکبر ولایتی 106 هزار و 144 رای



سید محمد غرضی 25 هزار و 324 رای



به گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور تا این لحظه 3573 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 1.819.984 هزار رای که آراء صحیح 1.759.079 رای است.

وی همچنین درخصوص ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر تاخیر ستاد انتخابات کشور در اعلام نتایج شمارش آراء نیز گفت: هیچ تاخیری وجود ندارد همانطور که در مصاحبه های قبلی عرض کردم بنا نداریم که دقت و صحت را فدای سرعت کنیم . ‎