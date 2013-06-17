فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جنگ‌های لفظی روزهای گذشته سرمربیان تیم‌های ملی ایران و کره‌جنوبی خاطرنشان کرد: من خودم به شخصه هیچ وقت به این مسایل و جنگ‌های روانی قبل از بازی فکر نمی‌کنم. بهتر بگویم که مخالف این هستم که در مطبوعات این مسایل مطرح شود چرا که روی کیفیت کار هر دو تیم می‌تواند اثر منفی بر جای بگذارد.

وی تصریح کرد: شرایط تیم ملی این روزها خوب است. یک تیم برای این که به مهارت تیمی لازم برسد نیاز به زمان دارد و حالا بعد از دو سال شاهد آن هستیم که تیم ملی با کی‌روش به روزهای خوب خود رسیده است. من دیدار با قطر و لبنان را دیدم. در این دو مسابقه تیم ملی در ارسال پاس‌ها و شوت ها خوب بود و سرعت لازم را در کار گروهی داشت.

این کارشناس فوتبال افزود: باید در دیدار برابر کره نیز انضباط تیمی را حفظ کنیم. به طور حتم مربیان آنالیز لازم را از نحوه بازی کره داشته‌اند. کره بر اساس آنچه که ما از دور می‌بینیم در دو سه سال اخیر تغییر تاکتیک داده و به توپ‌های هوایی روی آورده است.

معینی یادآور شد: در بازی رفت که در تهران برگزار شد نیز تیم کره روی همین تاکتیک به ما فشار وارد کرد. در این شرایط باید پرسینگ فردی را از جایی که توپ وجود دارد شروع کنیم و به خصوص در یک سوم دفاعی خودمان به آنها خطا ندهیم. اگر شرایط خوب بازی با قطر و لبنان را حفظ کنیم بازنده نخواهیم بود.