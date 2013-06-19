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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

خدنگی با مهر عنوان کرد:

اعزام سه ورزشكار اردبيلي به المپيك ناشنوايان/ مدال می آوریم

اعزام سه ورزشكار اردبيلي به المپيك ناشنوايان/ مدال می آوریم

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئيس هئيت ورزشهاي ناشنوايان، پيوند اعضا و بيماري هاي خاص استان اردبيل از انتخاب سه ورزشكار این استان برای اعزام به مسابقات المپیک ناشنوایان خبر داد.

سخاوتعلي خدنگي در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ورزشکاران اردبیلی برای اولین بار در رشته های دو و میدانی و کشتی برای حضور در المپیک انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه این رقابت ها طی مرداد ماه سالجاري به ميزباني شهر صوفيه بلغارستان برگزار مي شود، ادامه داد: در این مسابقات حسين صداقت در رشته دو و ميداني و در بخش 10 هزار متر و پنج هزار متر استقامت حضور خواهد داشت.

رئيس هئيت ورزشهاي ناشنوايان، پيوند اعضا و بيماري هاي خاص استان تصریح کرد: سعيد يونسي كشتي گير اهل شهرستان گرمي و حسين نوري ديگر  آزادكار  ناشنواي اردبيلي در اين رقابت ها حضور خواهند داشت.

وي با اشاره به حضور این و کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم و 64 کیلوگرم متذکر شد: ما به کسب مدال المپیک توسط این ورزشکاران امیدوار هستیم، البته در رشته دو و میدانی شانس بیشتری داریم.

خدنگی به اشاره به حضور خود به عنوان مربی دو و میدانی در المپیک ادامه داد: هم اکنون ورزشکاران ناشنوای استان برای حضور مقتدر در این رقابت ها اردوهای زیادی را پشت سر گذاشته اند و این اردوهای آماده سازی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رقابت های جهانی ورزشکاران پیوند اعضا و بیماری های خاص یادآور شد: این مسابقات پس از المپیک و در کشور آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

این مسئول با اشاره به احتمال حضور ورزشکاران اردبیلی در رشته دو و میدانی در این رقابت ها تصریح کرد: مسابقات کشوری ناشنوایان نیز پس از ماه رمضان به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد که این استان برای میزبانی در رشته های دو و میدانی، تنیس و کشتی پیشنهاد داده است.

کد مطلب 2080324

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