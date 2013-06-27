به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین اردوی آمادگی تیم ملی جودوی ناشنوایان برای حضور در بیست و دومین دوره المپیک تابستانی 2013 ناشنوایان (صوفیه – بلغارستان) از تاریخ هفتم لغایت بیست و پنجم تیر ماه در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود.

علی سلحشور (خراسان رضوی)، علی دهقان قوردربند (خراسان شمالی)، فرید عساکره (خوزستان)، مهرداد صیدی (کرمانشاه)، محمد آسیابی شفیعی، علیرضا ساعتیان (تهران)، حسین الله کرمی (مرکزی) و حمید لطفی (البرز) در این مرحله از اردو حضور دارند.

همچنین محمد منصوری به عنوان سرمربی و مصطفی نمکیان، محمدرضا لویی مقدم، فرهاد شکیبی (مربی) و محمود ابراهیم آبادی (سرپرست) تیم ملی را همراهی می‌کنند. جودوکاران ناشنوا مردادماه به بیست و دومین دوره المپیک تابستانی 2013 ناشنوایان که در صوفیه بلغارستان برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.