۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۹

شاخص برخورداری آب روستایی شرق هرمزگان از میانگین استانی بالاتر است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفار استان هرمزگان گفت: شاخص برخورداری مردم از آب شرب در شهرستان‌های میناب، رودان و سیریک طی 2 سال گذشته ازمیانگین استانی هم بالاتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور درنشستی استانی به تشریح عملکرد این شرکت در حوزه آبرسانی شرق هرمزگان پرداخت و افزود: میانگین برخورداری روستاهای بالای 20 خانوار دراین شهرستان ها بیش از 90 درصد است و درحال حاضر  آب رسانی درحال انجام است.

وی پیشرفت پروژه های درحال اجرا شرق هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد واظهار داشت: مجتمع‌های بزرگ آبرسانی کاشی، کرتی، سورک و مجتمع غرب جاسک دارای پیشرفت مناسب فیزیکی است.

حمزه پور بیان داشت: با وجود محدودیت های شدید منابع مالی، آبرسانی به روستاهای جاسک و بشاگرد در دست انجام است وباتوجه به شرایط خاص اقلیمی وخشکسالی های پی درپی، اجرای این پروژه ها می تواند به طور پایدار و اساسی مشکلات شهرستان های جاسک و بشاگرد را مرتفع کند.

وی گفت: با تکمیل این پروژه ها تعداد زیادی از روستاهای شرق هرمزگان از آب آشامیدنی سالم شبکه ای بهره مند می شوند.

حمزه پور با اشاره به اقدامات انجام شده این شرکت درسال91،خاطرنشان کرد: درسال گذشته، 50 درصد اعتبارات معادل 70 میلیارد ریال به روستاهای شرق هرمزگان اختصاص داده شد.

وی خاطرنشان کرد: درسال 90 نیز  40 درصد اعتبارات معادل 170 میلیارد ریال به روستاهای شرق اختصاص داده شد که این رقم طی 2 سال بیش از 6 برابر اعتبارات سالهای گذشته بوده است.

حمزه پور با بیان اینکه تکمیل پروژه ها، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است، ازنمایندگان مجلس درخواست کرد علاوه بر اعتبارات استانی که تنها منبع تامین کننده اعتبارات مورد نیاز است، در جهت جذب ظرفیت های قانونی مجلس و ردیف های اعتباری تلاش کنند.

 

 

